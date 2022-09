ऋषभ पंत को छोड़ इस पाकिस्तानी क्रिकेटर की दीवानी हुईं Urvashi Rautela, नाराज हुए फैन्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला आजकल अपने क्रिकेट प्रेम के लिए चर्चा में बनी हुई हैं. एशिया कप में भारत और पाकिस्तानी की टीमों के बीच हुए मैच देखने उर्वशी पहुंची थीं. सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि उर्वशी, भारत का मैच क्रिकेटर ऋषभ पंत और अपनी कोल्ड वॉर के कारण देखने पहुंच रही हैं. 4 सितम्बर को एक बार फिर उर्वशी भारत-पाक का मैच देखने पहुंची थीं. हालांकि इस बार उनकी नजर पंत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेटर पर थी.

पाकिस्तानी क्रिकेटर पर आया उर्वशी का दिल

उर्वशी रौतेला और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के बीच की अनबन तो जगजाहिर है. लेकिन लगता है कि इस लड़ाई के बीच उर्वशी को पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह पर क्रश हो गया है. तभी तो मैच के बाद उर्वशी ने नसीम का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था. इस वीडियो में नसीम मैदान में हंसते नजर आए, तो वहीं उर्वशी उन्हें देख शर्माती दिख रही थीं.

ये वीडियो उर्वशी रौतेला के एक फैन पेज ने बनाया था. इसको उर्वशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. उर्वशी के इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने उनका मजाक बनाया, तो वहीं ऋषभ पंत के फैंस का दिल टूट गया.

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram story😂😂 pic.twitter.com/yH87gzEvH6

Pakistani girls to Urvashi rautela after knowing that she has crush on Naseem shah:#NaseemShah pic.twitter.com/bFdEyIf5uV