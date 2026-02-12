scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'एनिमल' के एक सीन ने बनाया नेशनल क्रश, क्या 'ओ रोमियो' से फिर दिखेगा तृप्ति डिमरी की एक्टिंग का दम?

‘एनिमल’ के बाद तृप्ति डिमरी को नेशनल क्रश का टैग जरूर मिला, लेकिन इससे पहले उनकी दमदार एक्टिंग ज्यादा चर्चा में थी. विशाल भारद्वाज की 'ओ रोमियो' में डार्क और परतदार किरदार के साथ तृप्ति के पास खुद को रीडिफाइन करने का मौका है. क्या वो फिर से अपने हुनर की धार याद दिला पाएंगी?

Advertisement
X
'ओ रोमियो' से फिर चमकेगा तृप्ति का एक्टिंग टैलेंट? (Photo: ITGD)
'ओ रोमियो' से फिर चमकेगा तृप्ति का एक्टिंग टैलेंट? (Photo: ITGD)

तृप्ति डिमरी इस समय बॉलीवुड की सबसे बिजी यंग एक्ट्रेसेज में से एक हैं. उनकी नई फिल्म 'ओ रोमियो' शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में वो शाहिद कपूर की लव इंटरेस्ट का किरदार निभा रही हैं. मगर 'ओ रोमियो' के ट्रेलर में नजर आ रहा है कि उनके इस किरदार में कई शेड्स हैं.

ट्रेलर से पता चलता है कि अपनी खूबसूरती के लिए नेशनल क्रश कही जा चुकीं तृप्ति को इस रोल में अपने एक्टिंग टैलेंट की धार भी दिखानी होगी. 'एनिमल' का सिर्फ एक सीन तृप्ति के लिए ऐसा फेम लेकर आया कि उसके बाद जनता को सिर्फ उनकी खूबसूरती ही याद रही. उनका एक्टिंग टैलेंट लोगों की नजरों से गायब सा हो गया.

'ओ रोमियो' में क्या किरदार निभा रही हैं तृप्ति?
शाहिद के साथ फिल्म में तृप्ति किसी चीज का बदला लेने निकली एक लड़की के रोल में हैं, जो अपना बदला पूरा करने के लिए एक गैंगस्टर को सुपारी देती है. मगर जब उस गैंगस्टर को ही लड़की से प्यार होने लगता है तो मामला फंस जाता है. कुछ सीन्स की सेटिंग ये भी बताती हैं कि तृप्ति के किरदार में डार्क शेड्स भी हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

5 things that make O Romeo a winner
शाहिद का क्रेजी लवर अवतार, दमदार कास्ट... 'ओ रोमियो' को विनर बनाएंगी ये बातें!
A photo of Sandeep Reddy Vanga.
वांगा से पंगा: प्रकाश राज से पहले इन स्टार्स संग हुई कंट्रोवर्सी, जानें पूरा मामला
Prakash Raj leaves Sandeep reddy vanga, Spirit movie
प्रकाश राज ने छोड़ी 'स्पिरिट', संदीप रेड्डी वांगा संग हुआ झगड़ा?
valentines celebration romantic bollywood films 2026
मूवी डेट के लिए हैं परफेक्ट हैं इश्क के महीने में आ रहीं ये बॉलीवुड लव स्टोरीज!
nana patekar
नाना पाटेकर ने तेज बुखार में शूट किया ओ रोम‍ियो का सीन, हैरान थे मेकर्स
Advertisement

'ओ रोमियो' विशाल भारद्वाज की फिल्म है, जिनके स्क्रीनप्ले में महिला किरदारों का रोल बहुत बड़ा और दमदार होता है. अक्सर उनके फीमेल किरदार ही गेम चेंजर साबित होते हैं. इस तरह का राइटर-बैक्ड किरदार अक्सर एक्टर्स के लिए करियर बदलने वाला साबित होता है. लेकिन इन किरदारों को निभाने के लिए सीरियस एक्टिंग टैलेंट की जरूरत होती है. तृप्ति को इस रोल में लेना उन पर विशाल भारद्वाज का भरोसा दिखाता है. असल में ये भरोसा 'एनिमल' से नहीं, बल्कि इस ब्लॉकबस्टर हिट से पहले तृप्ति के काम से आता है.

'एनिमल' से पहले वाली तृप्ति का दमदार काम
तृप्ति उन रेयर यंग एक्ट्रेसेज में से एक हैं जो फिल्म इंस्टिट्यूट से पढ़कर आई हैं. FTII पुणे से तृप्ति ने एक्टिंग की पढ़ाई की है. 2017 में 'मॉम' और 'पोस्टर बॉयज' जैसी फिल्मों में छोटे किरदारों से डेब्यू करने वाली तृप्ति को पहला लीड रोल फिल्म 'लैला मजनूं' (2018) में मिला था.

खूबसूरत लगने वाले किरदारों में एक्टर्स को एक्टिंग का क्रेडिट थोड़ा कम मिलता है. मगर तृप्ति की पूरी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, चेहरे के एक्सप्रेशन सच में ऐसे थे जो मजनूं जैसा दीवाना खड़ा कर सकते थे. तृप्ति को क्रिटिक्स से जमकर तारीफ मिली और धीरे-धीरे जब ये फिल्म कल्ट बन गई तो लोगों ने उनका एक्टिंग टैलेंट भी रीडिस्कवर किया.

Advertisement

सुपरनेचुरल ड्रामा 'बुलबुल' (2020) में तृप्ति ने अपने किरदार के हर शेड को इतनी ईमानदारी और सफाई से पर्दे पर उतारा कि फिल्म का हर रिव्यू उनकी तारीफों से भरा हुआ था. इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड भी मिला. 'कला' में तृप्ति का काम फिर से जमकर सराहा गया और एक बार फिर उन्हें फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन मिला.

'एनिमल' के जिस बेडरूम सीन के बाद तृप्ति को नेशनल क्रश कहा जाने लगा, उससे पहले वो अपने दमदार काम से इंप्रेस करना शुरू कर चुकी थीं. 'एनिमल' के बाद 'बैड न्यूज' और 'विकी विद्या का वो वाला वीडियो' जैसी फिल्मों में तृप्ति की कॉिक टाइमिंग ने जनता को बहुत इंप्रेस किया. हालांकि ये फिल्में बहुत खास नहीं थीं और तृप्ति के किरदार बहुत ढीले तरीके से लिखे हुए थे.

'ओ रोमियो' के राइटर-डायरेक्टर विशाल भारद्वाज दमदार फिल्ममेकर हैं और अपने एक्टर्स को घिसकर चमकाने के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों में फीमेल किरदार दमदार होते हैं. और 'एनिमल' के बाद से जनता को तृप्ति के काम की चमकदार साइड ही ज्यादा याद है, उनके एक्टिंग टैलेंट की धार कम. अब देखना है कि क्या विशाल की 'ओ रोमियो' से तृप्ति एक बार फिर लोगों को अपनी दमदार एक्टिंग की धार याद दिला पाती हैं या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement