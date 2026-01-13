धुरंधर VS टॉक्सिक: 'एक्साइटेड' राम गोपाल वर्मा ने छेड़ी नई बहस, बोले- क्या दिखावे के लिए हिंसा ठीक?

यश की फिल्म टॉक्सिक और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 इस साल की सबसे मच-अवेटेड फिल्मों में से हैं. दोनों ही फिल्में 19 मार्च 2026, यानी ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. खास बात यह है कि टॉक्सिक और धुरंधर 2- दोनों को पैन-इंडिया रिलीज मिलेगी. जहां लोग यह देखने को उत्साहित हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म आगे निकलती है, वहीं फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा इस टक्कर को लेकर काफी जोश में नजर आ रहे हैं.

मंगलवार को RGV ने X पर धुरंधर 2 बनाम टॉक्सिक की टक्कर पर अपनी राय रखी और इसे नाम दिया- धुरॉक्सिक (Dhuroxic). उन्होंने लिखा- 19 मार्च को 'धुरॉक्सिक' अल्ट्रा-रियलिस्टिक सिनेमा और अल्ट्रा-अनरियलिस्टिक सिनेमा की सबसे बड़ी टक्कर होगी. ‘D’ (धुरंधर) कारण से असर और नतीजे तक जाती है. यह दिखाती है कि हिंसा के नैतिक, मानसिक और राजनीतिक कारण होते हैं. किरदार इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, न कि इसलिए कि वो कूल दिखें. यह मानती है कि दर्शक समझदार हैं.

राम गोपाल वर्मा ने की टॉक्सिक और धुरंधर 2 की तुलना

राम गोपाल वर्मा ने आगे दोनों फिल्मों की तुलना करते हुए लिखा कि टॉक्सिक में 'स्टाइल, लॉजिक से पहले आता है, जबकि धुरंधर 2 कड़वी सच्चाई का सम्मान करती है.'

उन्होंने आगे लिखा- क्या आदित्य धर फिल्म्स की धुरंधर के दर्शक अब भी उसी डार्क हीरो को स्लो मोशन में चलते देख उसका समर्थन करेंगे? क्या स्लो मोशन में स्मोकिंग अब भी किरदार की गहराई मानी जाएगी? क्या सिर्फ दिखावे के लिए हिंसा ठीक रहेगी? 19 मार्च को #Dhuroxic को साथ-साथ देखना ऐसा होगा जैसे एक तरफ जंग का मैदान हो और दूसरी तरफ फैशन शूट. एक सिनेमा जो मांस तक काटता है, दूसरा जो कैमरे के सामने पोज देता है.

. #Dhuroxic on March 19th will be the ultimate clash between ultra realistic cinema and ultra unrealistic cinema

D is built on cause , leading to effect and consequence.

It reveals that violence has moral, psychological, and political foundations.

The Characters act because they… — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 13, 2026

आखिर में RGV ने लिखा- धुरॉक्सिक सिनेमा के लिए एक निर्णायक पल हो सकता है, जहां दर्शक देवताओं के भक्त बनना छोड़ दें और बुलेटप्रूफ मर्दानगी का मजाक उड़ाएं- यह साबित करते हुए कि अब उन्हें भगवान नहीं, बल्कि उनसे जुड़े इंसान चाहिए. या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है. यह सिर्फ भगवान और दर्शक ही जानेंगे. 19 मार्च को होगा #Dhuroxic का जजमेंट डे.

विवाद में टॉक्सिक

इस बीच टॉक्सिक विवादों में भी घिर गई है. कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने इसके टीजर को लेकर CBFC को चिट्ठी लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है.

वहीं धुरंधर को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. भारत में अब तक यह फिल्म करीब 808 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

