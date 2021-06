द फैमिली मैन 2: यूपी पुलिस के बाद चेल्लम सर से इम्प्रेस मुंबई पुलिस, किया ये ट्वीट

एक्टर मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन में एक किरदार ऐसा है जिसकी पूरी सीरीज में अपीरियंस मुश्किल से 15 मिनट रही होगी, लेकिन परफॉर्मेंस ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया. ये किरदार है चेल्लम सर का. ये कैरेक्टर उदय महेश ने निभाया है. उनके किरदार की खूब तारीफ हो रही है. उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चेल्लम सर की तारीफ करते हुए एक मजेदार ट्वीट भी किया था.

अब मुंबई पुलिस ने भी अपने अंदाज में रिएक्ट किया है. मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर चेल्लम सर के जरिए नशे की बुरी लत पर एक मैसेज दिया है. उन्होंने एक मीम शेयर किया है, जिसमें चेल्लम सर एक सिटिजन से बात कर रहे हैं. इसमें वो इंसान चेल्लम सर से अवैध पदार्थ चिलम मांग रहा है. इस पर चेल्लम सर रिप्लाई करते हैं कि COD (Cops On Delivery) के लिए 100 पर डायल करें.



अपनी शादी पर यामी गौतम ने पहनी थी मां की 33 साल पुरानी साड़ी, खुद किया था मेकअप

Love our cops for their sense of humour 😂

HAT Media team... @PoliceWaliPblic Chinmay Munghate, Anil Rajpurohit, and Sanika Sathyanesan you guys are the coolest!

Thank you @MumbaiPolice for everything! 🙏