करीना के सीता, रिया के द्रौपदी बनने की चर्चा, कभी जूही-गोविंदा को ऑफर हुए थे अर्जुन-द्रौपदी के रोल

कई फिल्मों के बारे में हमने किस्से सुने हैं कि एक किरदार को कोई एक्टर निभाने वाला था, लेकिन बाद में वह किसी और को मिल गया और एक्टर की किस्मत बदल गई. ज्यादातर सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ ऐसा हुआ है. शाहरुख खान को कई ऐसी फिल्मों में काम मिला है, जिन्हें पहले एक्टर्स ने रिजेक्ट किया हो. इन दिनों करीना कपूर खान एक फिल्म में सीता का रोल निभाने और उसके लिए मोती फीस लेने को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. वहीं रिया चक्रवर्ती के भी एक फिल्म में द्रौपदी का किरदार निभाने की खबर है. लेकिन क्या आपको पता है कि बी आर चोपड़ा के फेमस सीरियल महाभारत के लिए भी कुछ फेमस बॉलीवुड एक्टर्स ने ऑडिशन दिया था.

इन स्टार्स ने दिया था अर्जुन के रोल का ऑडिशन

1988 में आए महाभारत ने टीवी इंडस्ट्री में कई एक्टर्स को पहचान दिलाई थी. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल में काम करने के लिए गोविंदा से लेकर जूही चावला तक ने ऑडिशन दिया था. महाभारत में अर्जुन का किरदार एक्टर फिरोज खान ने निभाया था तो वहीं द्रौपदी के रोल में रूपा गांगुली नजर आई थीं. गजेंद्र चौहान, गूफी पेंटल, पुनीत इस्सर, मुकेश खन्ना आदि जैसे स्टार्स ने भी सीरियल में अहम भूमिकाएं निभाई थीं. हालांकि शो में अर्जुन के रोल के लिए ऑडिशन देने गोविंदा भी पहुंचे थे.

बताया जाता है कि अर्जुन के रोल के ऑडिशन के समय फिरोज को महाभारत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था. फिरोज को जब डायलॉग पढ़ने के लिए दिया गया तो उनके पास एक और शख्स बैठा था. वह शख्स कोई और नहीं बल्कि गोविंदा थे. फिरोज खान ने हिंदी में लिखी हुई महाभारत की स्क्रिप्ट पढ़ी. उन्हें यह समझने में थोड़ा मुश्किल लगा. ऐसे में उन्होंने गोविंदा से एक बार पढ़कर बताने की गुजारिश की थी, ताकि फिरोज उसे अंग्रेज़ी में लिख सकें. गोविंदा भी वहां ऑडिशन देने आए थे. लिस्ट में फिरोज खान से ठीक पहले उनका नाम था. आपको जानकार हैरानी होगी कि महाभारत में अर्जुन रोल के लिए ऑडिशन मुकेश खन्ना और पंकज धीर ने भी ऑडिशन दिए थे.

