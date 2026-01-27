न वोटिंग-न नियम, Bigg Boss से कितना अलग होगा The 50? ये धुरंधर खिलाड़ी मचाएंगे तबाही

टेलीविजन पर नया रियलिटी शो 'द 50' बड़ा धमाका करने जा रहा है. ये शो अब तक का सबसे अलग और अनोखा शो होगा. ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस और एक्साइटमेंट से भरे इस शो में सर्वाइव करने के लिए सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे. इसमें ना कोई रूल्स होंगे और न कोई क्लियर रोडमैप. आइए जानते हैं 'द 50' इंडियन टीवी के अब तक के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस' से कितना अलग होगा?

और पढ़ें

'द 50' में क्या होगा खास?

'द 50' रियलिटी शो में एंटरटेनमेंट की दुनिया के 50 धुरंधर सितारे एक साथ एक ही सेटअप में नजर आएंगे. शो में आगे बढ़ने के लिए सितारों को मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना होगा. उन्हें कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से गुजरना होगा.

इस शो का कॉन्सेप्ट काफी अलग होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें बिग बॉस की तरह कोई भी ऑडियंस वोटिंग नहीं होगी. इसलिए सेलेब्स का तगड़ा फैंडम भी उन्हें आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाएगा. शो में बिग बॉस की तरह किचन भी नहीं होगा. कंटेस्टेंट्स को मेकर्स की तरफ से ही खाना दिया जाएगा.

यह शो बाकी शो से इसलिए भी अलग होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं, बल्कि समझदारी, सूझबूझ और सही समय पर सही फैसला लेने का खेल है. बताया जा रहा है कि शो में बिग बॉस की तरह कोई फिक्स्ड नियम नहीं होंगे, बल्कि कंटेस्टेंट्स को सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना होगा. गेम में कभी भी कुछ भी पलट सकता है. इस शो में बिग बॉस की तरह कंटेस्टेंट्स को कोई गाइलाइन्स नहीं दी जाएंगी. उन्हें खुद गेम में अपने दिमाग से आगे बढ़ना होगा. शो काफी अनप्रेडिक्टेबल होगा, जिसमें कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे.

Advertisement



टीवी एक्टर करण पटेल भी द 50 शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं. ईटाइम्स संग बातचीत में उन्होंने बताया था कि द 50 बिग बॉस से काफी अलग है. करण ने कहा था- दोनों शो का इंटेंट काफी अलग है. बिग बॉस में लड़ाई-झगड़े, बहसबाजी, इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, जिससे में रिलेट नहीं करता हूं. मगर द 50 पर्सनल अटैक्स करने के बजाए स्ट्रैटिजी, इंटेलीजेंस और सही वक्त पर सही फैसले लेने के बारे में है.

कौन होगा शो का लायन?

बता दें कि अब तक ऐसी चर्चा थी कि फराह खान शो को होस्ट करेंगी. लेकिन नई रिपोर्ट्स की मानें तो फराह सिर्फ प्रमोशन के लिए शो से जुड़ी थीं. शो में लायन का राज होगा. अब लायन कौन होगा. इसपर सस्पेंस बकरार है. मगर ऐसी भी चर्चा है कि शो के लायन एल्विश यादव हो सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है.

ये सितारे करेंगे शो का लेवल हाई

द 50 में टीवी स्टार्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स, सिंगर्स, भोजपुरी स्टार्स अपने अलग-अलग अंदाज से लेवल हाई करते दिखेंगे. शो में आपको, रिद्धि डोगरा, फैसल शेख ( मिस्टर फैजू), करण पटेल, निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, शिव ठाकरे, शाइनी दोशी, उर्वशी ढोलकिया, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, सिद्धार्थ भारद्वाज, रिद्धिमा पंडित, मनीषा रानी, अर्चना गौतम, लव कटारिया, चाहत पांडे, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, दिग्विजय राठी, सिवेत तोमर, नेहल चुडासमा, फैज बलोच जैसे धुरंधर सितारे तबाही मचाते दिखेंगे.

Advertisement

द 50 की बात करें तो ये शो 1 फरवरी से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर ऑन एयर होगा. तो आप भी तैयार रहिए शो देखने के लिए.

---- समाप्त ----