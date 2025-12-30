तारा सुतारिया को बदनाम करने की कोशिश, इन्फ्लुएंसर्स को ऑफर हुए 6000, एक्ट्रेस बोलीं- शर्मनाक

तारा सुतारिया अपनी वीडियो के चलते चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस हाल ही में सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंची थीं. यहां स्टेज पर उनके और एपी के बीच के मोमेंट्स और तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का रिएक्शन वायरल हो गया था. इसके बाद तगड़ा विवाद शुरू हुआ. तारा को ट्रोल किया गया. जिसके बाद एक्ट्रेस ने दावा किया था कि उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है. अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लिस्ट शेयर की है, जिसमें कथित तौर पर पीआर एजेंसियों द्वारा उनकी बदनामी, पर्सनल अटैक करने और उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे टॉकिंग पॉइंट्स थे.

तारा को बदनाम करने की थी कोशिश?

एक्ट्रेस ने एक इन्फ्लुएंसर के पोस्ट को भी री-शेयर किया. पोस्ट में इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि उसे भी एक पीआर कंपनी से इन्हीं टॉकिंग पॉइंट्स की लिस्ट मिली थी. साथ ही इन पॉइंट्स पर आधारित कंटेंट बनाने के बदले 6,000 रुपये ऑफर की गए थे. तारा हाल ही में एपी ढिल्लों के पुणे कॉन्सर्ट में नजर आई थीं. यहां उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी मौजूद थे. तारा और ढिल्लों को स्टेज पर 'किस' करते देखा गया. इसके बाद अफवाहें फैलने लगीं कि वीर दोनों को साथ देखकर असहज हो गए थे. वायरल वीडियो के चलते तारा को ट्रोल करने वालों की बाढ़-सी आ गई. एक्ट्रेस एक कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए. यहां तक कि उनके आदर जैन संग रिलेशनशिप को भी घसीटा गया.

एक्ट्रेस ने शेयर की लंबी लिस्ट

तारा सुतारिया ने इन्फ्लुएंसर के पोस्ट को री-शेयर करते हुए लिखा, 'थैंक यू इस बारे में सामने आने के लिए और यह शेयर करने के लिए कि यह पेड पीआर है और मेरी बदनामी के लिए किया जा रहा है. घिनौना है कि उन्होंने टॉकिंग पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है और क्रिएटर्स को जल्दी से शेयर करने के लिए कहा है. शर्मनाक.' क्लिप में इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि उसे तारा के खिलाफ नेगेटिव कंटेंट बनाने के लिए टॉकिंग पॉइंट्स की लिस्ट भेजी गई थी. इसके बदले में उसे 6,000 रुपये दिए जाने थे. इन्फ्लुएंसर ने क्लिप में कहा, 'उन्होंने मुझे कहा कि आपको पेमेंट एक घंटे में मिल जाएगी. आपको बस 8 पॉइंट्स पर कंटेंट डालना है जो हमने शेयर किए हैं.'

तारा सुतारिया की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram/@tarasutaria)

इसके बाद एक्ट्रेस ने वो लिस्ट शेयर की, जिसमें तारा को 'गोल्ड डिगर' कहा गया था. इसमें कमेंट था, 'वह वीर के साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए है.' एक और कमेंट था, 'हर लड़के का नाइटमेयर.' लिस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ये कैप्शन और टॉकिंग पॉइंट्स हैं, जो सैकड़ों क्रिएटर्स और हजारों मीम पेजेस को भेजे गए हैं. सब मेरी इमेज खराब करने, मेरे करियर और रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए? शर्मनाक और सिक. साफ दिख रहा है कि लोगों को खुश देखना उन लोगों को चुभता है जो खुद खुश नहीं हैं. सच को शेयर करना नहीं रुकूंगी. खुद देख लीजिए.'

क्या था वीर का असली रिएक्शन?

उन्होंने आगे कॉन्सर्ट का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें 'थोड़ी-सी दारू' गाने के दौरान तारा को एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर डांस करते दिखाया गया है. उसी क्लिप में वीर को ऑडियंस में खड़े होकर गाने पर मुस्कुराते और थिरकते हुए देखा जा सकता है. तारा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जो मीडिया नहीं दिखाएगा. सच.' इससे पहले वीर पहाड़िया ने भी साफ किया था कि उनका रिएक्शन क्लिप किसी दूसरे गाने का था, जिसे तारा और एपी ढिल्लों के 'थोड़ी सी दारू' परफॉर्मेंस के साथ जोड़ दिया गया था.

