तमन्ना भाटिया से रोमांस करेगा आम‍िर खान का बेटा? एकता कपूर की हिट फ्रैंचाइजी में हुई एंट्री

खबर है कि तमन्ना भाटिया और जुनैद खान एकता कपूर की पॉपुलर फ्रेंचाइजी रागिनी एमएमएस के रीबूट में लीड रोल के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसका नाम अब रागिनी 3 होगा.

'रागिनी 3' में होंगे जुनैद और तमन्ना? (Photo: Screengrab)
हॉरर और सस्पेंस फिल्मों के शौकीनों के लिए खुशखबरी है. बालाजी मोशन पिक्चर्स ने अपनी बेहद फेमस और सफल फ्रैंचाइजी 'रागिनी' के अगले पार्ट, यानी 'रागिनी 3' को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यह फिल्म एक 'डेट-नाइट हॉरर' के रूप में पेश की जा रही है.

इस बार फिल्म का कैनवास पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और स्टाइलिश होने वाला है. फिल्म में लीड रोल के लिए तमन्ना भाटिया के नाम की चर्चा है, जबकि उनके अपोजिट आमिर खान के बेटे जुनैद खान नजर आ सकते हैं..

कौन करेगा इस फिल्म को डायरेक्ट?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक,  'रागिनी 3' के जरिए एक बार फिर एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स और फेमस डायरेक्टर शशांक घोष की जोड़ी साथ आ रही है. शशांक इससे पहले 'वीरे दी वेडिंग' और 'फ्रेडी' जैसी सफल फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं. इस प्रोजेक्ट में उनके साथ साहिर रजा एक 'क्रिएटिव फोर्स' के तौर पर जुड़े हुए हैं, जिससे यह साफ है कि फिल्म का स्केल और कहानी का लेवल काफी ऊंचा होने वाला है. मेकर्स का फोकस इस बार दर्शकों को एक ऐसा 'हॉरर एक्सपीरियंस' देना है जो बोल्ड होने के साथ-साथ काफी स्टाइलिश भी हो.

जुनैद खान के पास बड़ा मौका
अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली तमन्ना भाटिया इस फिल्म में लीड रोल निभा रही हैं. मेकर्स के मुताबिक, इस किरदार के लिए तमन्ना हमेशा से ही पहली पसंद थीं. वहीं यह पहली बार होगा जब पर्दे पर तमन्ना और जुनैद की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. दोनों की यह जोड़ी फिल्म में ग्लैमर और इंटेंसिटी का तड़का लगाने के लिए तैयार है. 

जुनैद अपनी अपकमिंग फिल्म 'एक दिन' में साउथ की टॉप एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ नजर आएंगे. ये एक रोमांटिक प्रेम कहानी है, जो 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

क्या है फिल्म की कहानी?
हालांकि फिल्म की कहानी को लेकर फिलहाल काफी प्राइवेसी बरती जा रही है और डिटेल्स अभी सीक्रेट रखे गए हैं, लेकिन इसे 'डेट नाइट हॉरर' कहा जा रहा है. इसका मतलब है कि फिल्म में डर के साथ-साथ ह्यूमर और जबरदस्त एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेश होगा. बालाजी मोशन पिक्चर्स का यह नया चैप्टर इस हॉरर जॉनर को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है.

फैंस हुए एक्साइटेड
एकता कपूर की इस फिल्म को लेकर फिल्म गलियारों में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. 'रागिनी' फ्रैंचाइजी का अपना एक अलग फैन बेस है, और अब तमन्ना-जुनैद जैसे सितारों के जुड़ने से इसे लेकर एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है. फिलहाल फैंस को फिल्म के पहले लुक और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही सामने आ सकता है.
 

