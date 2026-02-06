'5000 में मेरे चेहरे की तस्वीर बेच दी', नाराज हुए दिशा पाटनी के बॉयफ्रेंड! बताया कब करेंगे चेहरा रिवील

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की डेटिंग लाइफ इन दिनों फिर चर्चा में बनी हुई है. खबर है कि वो पंजाबी सिंगर तलविंदर को डेट कर रही हैं. दोनों को एकसाथ कई मौकों पर देखा जा चुका है. हाल ही में तलविंदर ने भी एक्ट्रेस संग अपनी डेटिंग की चर्चा पर भी रिएक्ट किया था. हालांकि उन्होंने इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देकर छोड़ दिया.

दिशा संग वायरल हुए तलविंदर, किस बात का लगा बुरा?

तलविंदर और दिशा पाटनी, नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी के दौरान पहली बार साथ देखे गए थे. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सिंगर का चेहरा साफ-साफ देखा गया. तलविंदर आमतौर पर अपना असली चेहरा पेंट से ढक्कर रखते हैं. ऐसे में जब वो वीडियो यूजर्स के सामने आया, तो सभी हैरान रह गए. अब तलविंदर ने अपने वायरल फेस रिवील वीडियो पर बात की है.

सिंगर ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में इस पूरी घटना पर बात की और अपनी नाराजगी भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वो अपना चेहरा हमेशा के लिए छिपाकर नहीं रखने वाले थे. लेकिन उस वीडियो के बाहर आने से वो बहुत दुखी हुए. तलविंदर ने कहा, 'मैं सोने जा रहा था, तब मैंने वो न्यूज देखी. मेरा चेहरा हर जगह दिख रहा था. जब मैंने वो देखा तब मैं बिल्कुल सही सिचुएशन में नहीं था. ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया गया हो. मेरी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई.'

'मैं इसपर काफी समय से काम कर रहा था और इसे सही तरीके से रिवील करना चाहता था. क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपना चेहरा दुनिया को कभी नहीं दिखाऊंगा. मैं दुनिया के साथ लुका-छिपी का खेल नहीं खेल रहा, ये बस इसलिए है कि मुझे अकेला छोड़ा जाए. मैं आपको जो गाने दे रहा हूं, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है. लेकिन मेरा चेहरा नहीं. वो वीडियो आग की तरह फैला. ऊपर से लोग मुझे मैसेज कर रहे कि अरे, ये सब क्या हो रहा है, वगैरह.'

फेस रिवील वीडियो पर तलविंदर का बड़ा दावा

तलविंदर ने आगे दावा किया कि उनका और दिशा का वीडियो महज लाइक और व्यूज के लिए किसी इंसान ने बेचा था. इसके लिए उसे 5000 से 50,000 रुपये तक की रकम मिली. सिंगर ने कहा, 'ऊपर से लोग सिर्फ व्यूज पाने के लिए इस पर कंटेंट बना रहे हैं. इससे उनकी असली सच्चाई भी पता चल जाती है. बस कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए तुम सच में इस चीज का इस्तेमाल करके और पैसे बना लोगे? जिस बंदे ने वो वीडियो मीडिया को दिया, वो भी किसके लिए? पांच हजार, दस हजार या पचास हजार रुपये के लिए?'

