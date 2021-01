वो 7 मिनट जिसने तापसी के करियर को दिया टर्निंग प्वाइंट, एक्ट्रेस ने किया ट्वीट

एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने साउथ मूवीज के बाद हिंदी सिनेमा में जो मुकाम हास‍िल क‍िया है वो काबिले तारीफ है. 2013 में तापसी ने चश्मे बद्दूर फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. इसके बाद 2015 में तापसी पन्नू ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेबी में काम किया. बेबी में तापसी के छोटे मगर दमदार अभ‍िनय ने हिंदी सिनेमा में उनके कर‍ियर को बड़ा टर्न‍िंग प्वाइंट दिया.

बेबी आज ही के दिन 23 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी. अपनी उस फिल्म को याद करते हुए तापसी ने एक प्रेरणादायक नोट शेयर किया है. तापसी पन्नू ने ट्वीट किया- ''प्यारे एक्टर्स, मिनट्स की गिनती नहीं होती बल्क‍ि उन मिनटों में आप क्या प्रभाव छोड़ते हैं वो मायने रखता है...वो 7 मिनट जिसने मेरे अच्छे के लिए मेरी दिशा ही बदल दी. आपकी विश्वासी...नाम शबाना''. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी अपना यह नोट साझा किया है.

Dear actors,

Number of minutes don’t matter, the impact u leave with what u do in those minutes ...... matters :)

7 minutes that changed the direction of tide for me FOR GOOD.



Yours truly ,

Naam Shabana 😉@neerajpofficial 🙏🏼@ShitalBhatiaFFW @akshaykumar pic.twitter.com/H6A2ZhFLBO