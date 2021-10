T20 WC, Ind Vs Pak: ऋषभ पंत को चीयरअप करती दिखीं उर्वशी रौतेला, यूजर्स बोले- ट्राई करना बंद करो

T20 वर्ल्ड कप मैच में बीते दिन भारत का पाकिस्तान की टीम के साथ महामुकाबला देखने को मिला. दुबई में हुए भारत-पाकिस्तान के मैच में हमेशा की तरह से इस बार भी लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे. इस ऐतिहासिक मैच के गवाह बनने के लिए अक्षय कुमार से प्रीति जिंटा तक कई बॉलीवुड सेलेब्स दुबई पहुंचे थे. लेकिन इन सभी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने बटोरी.

ऋषभ पंत को मैच में चीयरअप करती दिखीं उर्वशी रौतेला

दरअसल, उर्वशी की ऋषभ पंत संग डेटिंग खबरों के बाद ऐसी खबरें सामने आई थीं कि उर्वशी और क्रिकेटर ऋषभ पंत के रिश्ते में दरार आ गई है, जिसके बाद ऐसी चर्चाएं थीं कि क्रिकेटर ने उर्वशी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है.

इन सभी खबरों के बीच अब इंडिया पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप मैच में उर्वशी को ऋषभ पंत को चीयरअप करते देखकर फैंस हैरान रह गए और उन्होंने पुरानी बातों को याद करते हुए उर्वशी को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया. फैंस उर्वशी को लेकर कई तरह के फनी मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

Karwa Chauth पर गोविंदा ने पत्नी को गिफ्ट की BMW कार, लिखा- लव यू सोना

उर्वशी को लेकर क्या कह रहे हैं यूजर्स?

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर उर्वशी को ट्रोल करते हुए लिखा- उर्वशी ऋषभ पंत को इसलिए चीयरअप कर रही हैं, ताकि वो उन्हें अनब्लॉक कर दे. सच्चा प्यार.

एक दूसरे यूजर ने एक फनी मीम शेयर करते हुए लिखा- उर्वशी रौतेला आप अनब्लॉक हो जाओगी. ट्राई करना बंद करो.

Urvashi Rautela ... You will not get Unblocked ... Jst stop trying 😆😆 pic.twitter.com/YPrRwlIfN0 — Indic Spectrum (@IndicSpectrum) October 24, 2021

Urvashi Rautela visited stadium to personally get herself unblocked by Rishabh Pant 😆#INDvPAK # pic.twitter.com/q97ZKn8uz6 — Simbu Suklabaidya (@iamsimu77) October 24, 2021

Every Times Rishabh Pant Hits A Six6⃣

Urvashi Rautela - Mera Aadmi, Mera Aadmi 😁#INDvPAK pic.twitter.com/2WLw3XeJde — Mahendra Singh Dhoni (@Cricket_Adorer) October 24, 2021

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 152 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए ही पा लिया. टी-20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को हराया है. रोहित शर्मा पहली ही बॉल पर जीरो पर आउट हो गए थे.