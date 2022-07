KRK ने बताई Lalit Modi-Sushmita Sen के रिश्ते की सच्चाई, बोले- वो सिर्फ अमीरों...

14 जुलाई 2022 की रात से ही सोशल मीडिया सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) के रिलेशनशिप की खबरों से भरा दिख रहा है. ललित मोदी ने जिस अंदाज में सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस ओपन किया है. उसके बाद ये तो होना ही था. कई लोग कपल की खुशियों में खुश नजर आ रहे हैं. वहीं कुछ लोग नाखुश दिखे. वहीं अब खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले कमाल आर खान (KRK) ने इस पर रिएक्ट किया है.

सुष्मिता-ललित मोदी पर बोले KRK

बात फिल्म की हो या फिर किसी फिल्म स्टार की. केआरके हमेशा ही हर मुद्दे पर अपनी राय दिखते रखते हैं. इस बार उन्होंने सुष्मिता सेन और ललित मोदी के रिश्ते पर टिप्पणी की है. केआरके ने कपल के रिलेशनशिप स्टेटस पर एक नहीं, बल्कि 2-3 ट्वीट करके अपने मन की भड़ास बाहर निकाली है.

पहले ट्वीट में केआरके लिखते हैं, ब्रो ललित मोदी तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है. तुम इंडिया को लूट कर भागे हो. सुष्मिता सेन तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए डेट कर रही हैं, शादी करने के लिए नहीं. क्योंकि वो सिर्फ अमीरों को ही डेट करती हैं. तुमने शायद उनका ट्वीटर हैंडल नहीं देखा. इसीलिए सोचो कि तुम लोगों के बीच कितना प्यार है. हैव फन.

Bro @LalitKModi you do have enough money. You looted India and ran away. And #SushmitaSen is dating you for money not to get married with you. Coz She likes to date rich people. You don’t know her Twitter handle also So just imagine how much love between you people. Have fun. https://t.co/nV403tMxlZ