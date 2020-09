सुशांत केस: रवीना टंडन बोलीं, 'मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगी, सत्य का साथ दूंगी'

सुशांत सिंह राजपूत केस पर हर कोई रिएक्ट कर रहा है. जब से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, कोई इसे न्याय की जीत बता रहा है तो कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है. इस मामले में हर किसी ने कुछ ना कुछ पक्ष तो लिया ही है. कोई सुशांत का समर्थन कर रहा है तो कोई रिया को भी निर्दोष बता रहा है. इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक ट्वीट किया है.

सुशांत केस पर रवीना का रिएक्शन

रवीना टंडन ने इस मामले में किसी पर भी आरोप लगाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे किसी भी पीआर कैंपेन का हिस्सा नहीं है और कानून में विश्वास रखती हैं. वे लिखती हैं- मैं इस बात से दुखी हूं जो हुआ है. मैं इस बात से दुखी हूं जो हो रहा है. मैं मानती हूं कि कानून अपना काम करेगा. मुझे उम्मीद है कि न्याय होकर रहेगा. मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी. मैं पॉलिटिकल साइड लेने से परहेज करूंगी. मैं किसी पीआर कैंपेन का हिस्सा नहीं हूं. मैं किसी पर तब तक आरोप नहीं लगाऊंगी जब तो वो कानून की नजरों में दोषी करार ना हो जाए.

I detest what has happened.I detest what is happening.I believe the law will take its course.I believe justice will prevail.I stand for what will be the truth.I refuse to take any political side.Or be part of any Pr Campaign.Or mud slinging on any person until verdict of Law.