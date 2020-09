सुशांत के लिए बहन ने मांगा न्याय, रिया के सपोर्ट में आए सेलेब्स को यूं दिया जवाब

सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं. इस केस की जांच में अब ड्रग्स एंगल सबसे ज्यादा हाईलाइट में है. ड्रग्स केस में मंगलवार को एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया. इसके बाद से अब तक रिया को लेकर चुप्पी साधे बॉलीवुड सेलेब्स उनके सपोर्ट में आने लगे. रिया की टी-शर्ट पर लिखे एक कोट को शेयर किया जाने लगा और उनके लिए सेलेब्स ने न्याय मांगा.

सुशांत की बहन ने मांगा भाई के लिए न्याय

अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया के सपोर्ट में आए लोगों पर निशाना साधा है. श्वेता ने रिया के लिए इस्तेमाल की गई कोट की लाइनों में बदलाव कर इसे शेयर किया है. ये कोट शेयर कर श्वेता ने अपने भाई सुशांत के लिए न्याय मांगा है. इस कोट के साथ श्वेता ने सुशांत की एक फोटो भी शेयर की है. कोट में लिखा है- Roses are red, violets are blue, lets fight for right, me and you.

वहीं जो कोट रिया के सपोर्ट में शेयर किया जा रहा है उसमें लिखा है- Roses are red, violets are blue, lets smash the patriarchy me and you. बता दें, रिया को जिन कलाकारों ने सपोर्ट किया है उनमें अभय देओल, दीया मिर्जा, विद्या बालन, फरहान अख्तर, सोनम कपूर, राधिका आप्टे, शिबानी दांडेकर, अनुराग कश्यप, अमृता अरोरा, राधिका मदान, नेहा धूपिया, पुलकित सम्राट, रोनित रॉय और गौहर खान जैसे सेलेब्स शामिल हैं.