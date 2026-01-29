scorecardresearch
 
संजय कपूर की मां ने लगाई फैमिली ट्रस्ट खत्म करने की गुहार, कोर्ट ने बहू प्रिया को भेजा समन

संजय कपूर की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में आरके फैमिली ट्रस्ट खत्म करने की याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रस्ट पर यथास्थिति बनाए रखने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है. अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

संजय कपूर की मां के प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप (Photo: Instagram/@priyaskapur)
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की आकस्मिक मौत के बाद उनकी 30,000 हजार करोड़ की संपत्ति और फैमिली बिजनेस को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अब नया विवाद रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को खत्म करने को लेकर है. संजय की मां रानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में RK फैमिली ट्रस्ट को खत्म करने की याचिका दी थी. इस पर गुरुवार को दिल्ली HC में सुनवाई हुई. कोर्ट ने रानी कपूर की याचिका पर समन जारी किया है.

रानी कपूर की याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली कोर्ट ने फिलहाल ट्रस्ट पर यथास्थिति बनाए रखने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है. इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी. रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों समेत 22 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रिया और करिश्मा के बच्चों ने गैर-कानूनी तरीके से उनकी पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक धोखाधड़ी वाला फैमिली ट्रस्ट बनाया है. रानी कपूर ने ये भी आरोप लगाया कि रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट फर्जी अमान्य और बेकार है. उनकी पूरी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उनकी जानकारी या सहमति के बिना गैर-कानूनी तरीके से उस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी गई. 

बताते चलें कि करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और रानी कपूर के बेटे संजय का पिछले साल 12 जून को निधन हुआ था. इसके बाद से कपूर फैमिली की आपसी रंजिश खुलकर बाहर आई है. रानी ने बहू प्रिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. कोर्ट का दायर याचिका में रानी ने बताया कैसे उनके बेटे संजय की मौत के बाद प्रिया ने सोना ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में अहम पदों पर अपनी कमान रखी. कंपनी को लेकर लिए गए किसी भी फैसले में उनसे ना ही सलाह ली गई, ना उन्हें जानकारी दी गई. कंपनी के मामलों से उन्हें अलग-थलग किया गया.

उन्होंने प्रिया पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है. रानी की डिमांड है कि फैमिली ट्रस्ट को लेकर पूरा फैसला आने तक किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री या ट्रांसफर की अनुमति न दी जाए. रानी कपूर ने बेटे संजय की मौत को भी 'रहस्यमयी' बताया है. 

रानी की मांग की है कि उनकी पूरी संपत्ति और पारिवारिक विरासत उन्हें वापस सौंप दी जाए. देखना होगा 23 मार्च को कोर्ट रानी की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है. दूसरी तरफ, संजय की बहन मंदिरा भी प्रिया पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं. वो करिश्मा कपूर को जहां सपोर्ट करती दिख रही हैं. वहीं प्रिया को लगातार निशाना साध रही हैं.

