'गोविंदा को माफ नहीं करूंगी...', पति के अफेयर पर सुनीता ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 63 साल...

अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर सुनीता आहूजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सुनीता ने पति गोविंदा पर निशाना साधा है, उनकी वफादारी पर सवाल उठाए हैं. सुनीता ने ये भी दावा किया कि गोविंदा ने करियर बनाने में बच्चों की बिल्कुल मदद नहीं की है.

पति गोविंदा पर सुनीता आहूजा का बड़ा बयान (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा और सुनीता आहूजा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. सुनीता अक्सर पति गोविंदा संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात करती हैं. सुनीता कई दफा गोविंदा के अफेयर को लेकर चल रही अफवाहों पर भी बात कर चुकी हैं. अब उन्होंने एक बार फिर पति की बेवफाई पर चुप्पी तोड़ी है और कुछ ऐसा कह दिया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है. सुनीता ने आखिर पति के बारे में क्या कहा? आइए जानते हैं...

गोविंदा को लेकर क्या बोलीं सुनीता?

लेटेस्ट पॉडकास्ट MissMalini संग बातचीत में सुनीता ने पति गोविंदा के अफेयर पर बात की. सुनीता ने ये भी दावा किया कि बेटे यश का करियर में बनाने में गोविंदा ने कोई मदद नहीं की. उन्होंने पिता का फर्ज नहीं निभाया. हालांकि, अभी पॉडकास्ट का सिर्फ प्रोमो वीडियो ही सामने आया है. मगर प्रोमो में पति को लेकर सुनीता के बेबाक खुलासे ने ही हलचल मचा दी है. 

पति गोविंदा के बारे में सुनीता कहती दिख रही हैं- मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी. मैं नेपाल की हूं. खुखरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी. इसलिए बोलती हूं, सतर्क हो जा बेटा अभी भी. 

गोविंदा के अफेयर का हिंट देते हुए सुनीता ने कहा- ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं. पर तुम थोड़े बेवकूफ हो. तुम 63 साल के हो गए हो. तुम्हें टीना की शादी करानी चाहिए. यश का करियर पड़ा है. अब सुनीता ने किस लड़की की तरफ इशारा किया है ये, तो वही बता सकती हैं. 

गोविंदा ने नहीं निभाया का पिता का फर्ज?

सुनीता ने ये भी दावा किया कि बेटे यश का करियर बनाने में गोविंदा कोई मदद नहीं की. सुनीता बोलीं- गोविंदा का बेटा होने के नाते वो अपने पिता से नहीं कह पाता कि आप मेरी हेल्प कर दो. गोविंदा ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की. मैंने उसके मुंह पर बोला- तू बाप है कि क्या है?
 
सुनीता के इंटरव्यू का प्रोमो सामने आते ही एक बार फिर से हीरो नंबर 1 गोविंदा सुर्खियों में हैं. कपल के सालों के रिश्ते की तकरार अब घर की चार दीवारियों से निकलकर पब्लिक में आ गई है. गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों को भी फिर से हवा मिल गई है. पत्नी के इन दावों पर अब गोविंदा का क्या रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी. 

---- समाप्त ----
