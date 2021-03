बिना इजाजत सुनील शेट्टी की फोटो का इस्तेमाल, एक्टर ने दर्ज की शिकायत

बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी ने एक प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है. सुनील का आरोप है कि फिल्म निर्माण कंपनी, जिसका नाम बालाजी मीडिया फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड है, ने बिना उनकी इजाजत के फिल्म के पोस्टर में उनके फोटो का उपयोग किया है.

सुनील शेट्टी ने किया दावा

सुनील शेट्टी ने दावा किया कि फिल्म निर्माण कंपनी के निर्माता एक पोस्टर बनाकर वायरल कर रहे है और उनके नाम पर पैसे की उगाही कर रहे है. सुनील शेट्टी ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है और इसे पूरी तरह से फ्रॉड बताया है.

मिड-डे से इस बारे में बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, ''मुझे कोई जानकारी नहीं है कि यह फिल्म किसकी है और वे लोग कौन है. ना ही मैंने इस फिल्म को साइन किया है. वह पूरी तरह से कलाकारों को प्रताड़ित कर रहे हैं. वह मेरे नाम का दुरुपयोग करके फिल्म फाइनेंस कराना चाहते हैं. यह मेरी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचा रहा है. इसके चलते मैंने शिकायत करने का निर्णय लिया है.''

Thank you for putting it out there Sami 🙏... more than using my picture and financial exploitation it is about exploiting young vulnerable talent!! https://t.co/kc168FDjKE