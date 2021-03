जल्द मां बनेंगी श्रेया घोषाल, बेबी बंप के साथ शेयर की तस्वीर, बताया बच्चे का नाम

बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल और उनके पति शिलादित्य मुखोपाध्याय जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. यह खुशखबरी श्रेया ने सोशल मीडिया पर दी है. उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बेबी श्रेयादित्य आ रहा है. अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती फोटो को श्रेया ने शेयर करते हुए लिखा, ''बेबी श्रेयादित्य आ रहा है. शिलादित्य और मैं इस खबर को आप लोगों के साथ शेयर करके रोमांचित हैं. अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत के साथ आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है.''

श्रेया घोषाल के मां बनने की खबर से फैंस के बीच खासी खुशी हैं और यूजर्स संग बॉलीवुड के सितारे उन्हें कमेंट कर बधाई दे रहे हैं. कई फैंस ने श्रेया और उनके पति को ढेरों दुआएं भी दी हैं. श्रेया ने 2015 में शिलादित्य मुखोपाध्याय से शादी की थी. ये दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते थे.

Baby #Shreyaditya is on its way!@shiladitya and me are thrilled to share this news with you all. Need all your love and blessings as we prepare ourselves for this new chapter in our lives. pic.twitter.com/oZ6c6fnR6Z