scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजामौली ने सुकुमार की फिल्म को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- शुरुआती सीन देखकर...

एसएस राजामौली ने बर्थडे बॉय सुकुमार की अगली फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, 'सुकुमार की अगली फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस सबसे दमदार होगा, दर्शक अपनी सीटों पर कांप उठेंगे.'

Advertisement
X
डायरेक्टर राजामौली और सुकुमार (Photo: Instagram/@pranavcsubash_photography)
डायरेक्टर राजामौली और सुकुमार (Photo: Instagram/@pranavcsubash_photography)

इंडियन सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली ने हाल ही में सुकुमार के जन्मदिन के मौके पर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. राजामौली ने राम चरण और सुकुमार की अगली फिल्म को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उसने फैंस की धड़कनों को अभी से तेज कर दिया है.

दरअसल 'आरआरआर' के मास्टरमाइंड राजामौली का मानना है कि इस फिल्म की शुरुआत इतनी खतरनाक और दमदार होगी कि सिनेमाघरों में बैठे लोग अपनी कुर्सियों पर कांप उठेंगे.

एसएस राजामौली ने हाल ही में अपनी पसंद की आने वाली फिल्मों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने राम चरण और डायरेक्टर सुकुमार के बीच होने वाले बड़े कोलैबोरेशन के बारे में खुलकर बात की. राजामौली ने बताया कि वह इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि फिल्म की शुरुआत की वह कहानी है, जिसे वे पहले ही सुन चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट कंफर्म! देखें मूवी मसाला
SS Rajamouli
'भगवान राम पसंद नहीं', वायरल हुआ राजामौली का पुराना पोस्ट, उठे सवाल
Priyanka Chopra confirms SS rajamouli varanasi budget
1300 करोड़ में बन रही राजामौली की 'वाराणसी', प्रियंका चोपड़ा का खुलासा!
Mahesh Babu Varanasi
राजामौली की फिल्म से कटेगा इस बॉलीवुड एक्टर का पत्ता, वजह आई सामने
Priyanka Chopra movie Varanasi
राजामौली की 'वाराणसी' को लेकर लगी होड़, 1000 करोड़ के बिकेंगे स्ट्रीमिंग राइट्स?

राजामौली ने क्या बताया?
राजामौली ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उन्हें इस फिल्म का स्पॉइलर पहले से पता है. खुद राम चरण ने उन्हें फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस सुनाया था. अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए राजामौली ने अपनी बातचीत में कहा, 'मेरे पास एक स्पॉइलर है, मुझे सुकुमार और चरण की फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस पता है. जाहिर है, मैं इसे बताने वाला नहीं हूं, सुकुमार को हार्ट अटैक आ जाएगा. लेकिन वह सबसे दमदार सीक्वेंस में से एक होगा, जब ऑडियंस सुकुमार और चरण की फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस देखेंगे तो वे अपनी सीटों पर कांप जाएंगे.'

Advertisement

अब  राजामौली के इस भरोसे ने फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है, क्योंकि सुकुमार पहले ही 'पुष्पा' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं.

फिल्म 'आरसी17' में दिखेगी जोड़ी 
सुकुमार अपनी फिल्मों में गहरी कहानियों और शानदार कमर्शियल तड़के के लिए जाने जाते हैं. 'पुष्पा' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब राम चरण के साथ उनका यह अगला प्रोजेक्ट RC17 बड़े पर्दे पर नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है. फिलहाल फिल्म से जुड़ी अन्य जानकारियों को पूरी तरह हाइड रखा गया है, लेकिन राजामौली के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि यह फिल्म न केवल बड़ी होगी, बल्कि सिनेमाई अनुभव के मामले में भी यादगार साबित होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement