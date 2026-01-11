राजामौली ने सुकुमार की फिल्म को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- शुरुआती सीन देखकर...

इंडियन सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली ने हाल ही में सुकुमार के जन्मदिन के मौके पर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. राजामौली ने राम चरण और सुकुमार की अगली फिल्म को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उसने फैंस की धड़कनों को अभी से तेज कर दिया है.

दरअसल 'आरआरआर' के मास्टरमाइंड राजामौली का मानना है कि इस फिल्म की शुरुआत इतनी खतरनाक और दमदार होगी कि सिनेमाघरों में बैठे लोग अपनी कुर्सियों पर कांप उठेंगे.

एसएस राजामौली ने हाल ही में अपनी पसंद की आने वाली फिल्मों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने राम चरण और डायरेक्टर सुकुमार के बीच होने वाले बड़े कोलैबोरेशन के बारे में खुलकर बात की. राजामौली ने बताया कि वह इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि फिल्म की शुरुआत की वह कहानी है, जिसे वे पहले ही सुन चुके हैं.

राजामौली ने क्या बताया?

राजामौली ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उन्हें इस फिल्म का स्पॉइलर पहले से पता है. खुद राम चरण ने उन्हें फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस सुनाया था. अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए राजामौली ने अपनी बातचीत में कहा, 'मेरे पास एक स्पॉइलर है, मुझे सुकुमार और चरण की फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस पता है. जाहिर है, मैं इसे बताने वाला नहीं हूं, सुकुमार को हार्ट अटैक आ जाएगा. लेकिन वह सबसे दमदार सीक्वेंस में से एक होगा, जब ऑडियंस सुकुमार और चरण की फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस देखेंगे तो वे अपनी सीटों पर कांप जाएंगे.'

अब राजामौली के इस भरोसे ने फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है, क्योंकि सुकुमार पहले ही 'पुष्पा' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं.

फिल्म 'आरसी17' में दिखेगी जोड़ी

सुकुमार अपनी फिल्मों में गहरी कहानियों और शानदार कमर्शियल तड़के के लिए जाने जाते हैं. 'पुष्पा' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब राम चरण के साथ उनका यह अगला प्रोजेक्ट RC17 बड़े पर्दे पर नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है. फिलहाल फिल्म से जुड़ी अन्य जानकारियों को पूरी तरह हाइड रखा गया है, लेकिन राजामौली के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि यह फिल्म न केवल बड़ी होगी, बल्कि सिनेमाई अनुभव के मामले में भी यादगार साबित होगी.

