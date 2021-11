बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी का धमाल, कुछ खास नहीं हो पाई 'बंटी और बबली 2' की कमाई

सिनेमाघरों को खुले अब समय हो चुका है. त्योहार के मौके पर लगातार फिल्में रिलीज हो रही हैं. सिनेमाघर के खुलने के बाद सबसे पहले अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' रिलीज हुई थी. इसके बाद सैफ अली खान की फिल्म 'बंटी और बबली 2' ने दस्तक दी थी. दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही हैं. 'सूर्यवंशी' ने दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ी है और वह अभी भी कमाई कर रही है. वहीं, 'बंटी और बबली 2' कमाई के मामले में 'सूर्यवंशी' से पिछड़ती नजर आ रही है.

अक्षय कुमार रहे विजेता

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, 'बंटी और बबली 2' ने पहले वीकेंड पर करीब 9 करोड़ के आसपास की कमाई की थी. वहीं, 'सूर्यवंशी' ने पूरे एक हफ्ते में 120 करोड़ की कमाई की. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी. भारत में इसे करीब चार हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. वहीं, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म भारत में 1800 स्क्रीन्स पर, विदेश में 700 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी.

#Sooryavanshi reboots the #Hindi film industry, ends the dry spell at the #BO … Packs an IMPRESSIVE TOTAL in Week 1… All eyes on Weekend 2… Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr, Mon 14.51 cr, Tue 11.22 cr, Wed 9.55 cr, Thu 8.30 cr. Total: ₹ 120.66 cr. #India biz. pic.twitter.com/fl8x0C8NRH

#BuntyAurBabli2 has lacklustre opening weekend... No turnaround on Day 2 and minimal growth on Day 3 seals the fate... Will find the going tough on weekdays due to weak trending... Fri 2.60 cr, Sat 2.50 cr, Sun 3.20 cr. Total: ₹ 8.30 cr. #India biz. pic.twitter.com/ONeowTdkcl