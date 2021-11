Sooryavanshi Box Office Collection Day 19: 300 करोड़ क्लब के करीब सूर्यवंशी, नॉनस्टॉप कमाई जारी

Sooryavanshi Box Office Collection Day 19: अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. पिछले 19 दिनों से सूर्यवंशी की नॉनस्टॉप कमाई जारी है. तीसरे हफ्ते में भी रोहित शेट्टी की फिल्म थियेटर्स तक लोगों को खींचने में कामयाब हो रही है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी ने 275 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ कमाई जारी

ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयाबालन ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के नतीजे बताते हुए लिखा- सूर्यवंशी ने 275 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने पहले दिन 4.31 करोड़, दूसरे दिन 5.20 करोड़, तीसरे दिन 7.37 करोड़, चौथे दिन 2.19 करोड़ का बिजनेस किया है. मूवी ने पहले हफ्ते में 190.06 करोड़, दूसरे हफ्ते में 66.66 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वर्ल्डवाइड ही नहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी सूर्यवंशी डोमिनेट कर रही है. तीसरे हफ्ते में सूर्यवंशी ने सिनेमाघरों में मजबूत पकड़ बना रखी है. भारतीय मार्केट में फिल्म ने तीसरे हफ्ते में सोमवार तक 180.48 करोड़ का कलेक्शन किया. सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर बंटी और बबली 2 से खास कॉम्पिटिशन नहीं मिला. रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की मूवी सूर्यवंशी के सामने टिक नहीं पाई. सूर्यवंशी और बंटी बबली 2 के बीच दर्शक अक्षय कुमार की फिल्म को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं.

#Sooryavanshi continues to dominate the #BO... Remains steady on [third] Mon... [Week 3] Fri 3.26 cr, Sat 3.77 cr, Sun 5.33 cr, Mon 1.88 cr. Total: ₹ 180.48 cr. #India biz. pic.twitter.com/ZNOcyPzzgo