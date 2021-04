सोनू सूद की सरकार से अपील, '25 साल से ऊपर सभी को लगे कोविड वैक्सीन

देश में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है. एक लाख से ज्यादा मामले और मौत में भी बड़ा उछाल सभी को चिंता में डाल रहा है. टीकाकरण की रफ्तार भी सरकार की उम्मीद से धीमी दिखाई पड़ रही है. इस वजह से अब कई राज्य के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन सभी के लिए दी जाए. इस पर एक्टर सोनू सूद की तरफ से भी रिएक्ट किया गया है.

सोनू की भारत सरकार से अपील

सोनू ने अपने ट्वीट में सभी के लिए कोविड वैक्सीन खोलने की बात नहीं की है, लेकिन एक्टर ने इतना जरूर कहा है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को टीका लग जाना चाहिए. वे कहते हैं- मैं अपील करता हूं कि 25 साल से ऊपर सभी को वैक्सीन लग जाए. जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चे भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं, समय आ गया है कि अब हम वैक्सीन 25 साल से ऊपर के लिए खोल दें. अब नौजवानों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. सोनू का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

I urge @MoHFW_INDIA to consider 25 years and above getting vaccinated too. With number of cases rising and even kids getting infected in large numbers with virus it's high time we announce the vaccination for 25 years and above. Max number of cases I come across are youngsters.