ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3: सिद्धार्थ शुक्ला का लिप किस वायरल, सोनिया संग केमिस्ट्री की चर्चा

बिग बॉस 13 का टाइटल जीतने के बाद अब सिद्धार्थ एक बार फिर फैंस के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं. वो एकता कपूर की फेमस वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीसरे सीजन में दिखेंगे. इसमें वो सोनिया राठी के अपोजिट होंगे और उनके साथ रोमांस करते दिखेंगे. फैंस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

इसी बीच एकता ने शो से जुड़ा एक वीडियो क्लिप फैंस के साथ शेयर किया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें सिद्धार्थ शुक्ला सोनिया को लिप किस करते नजर आ रहे हैं. किसिंग सीन का वीडियो शेयर करते हुए एकता ने लिखा- मेरा फेवरेट शो वापस आ गया है. फैंस इस वीडियो को देख क्रेजी हो गए हैं.

फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

एक यूजर ने लिखा- ये गोल्ड है. एकता कपूर ने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का शॉर्ट प्रीव्यू दिया है. थैंक्यू मैम. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- मैं इससे निकल ही नहीं पा रही हूं. एक ने लिखा- इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री आग लगा देगी. इसी तरह के कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. फैंस को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है.

NOW THIS IS REAL CHEMISTRY 🔥



And I fell in love #AgMi all over again!

THESE TWO ARE SO HOT TOGETHER! #SidharthShukla #BrokenButBeautiful3 #AgastyaRao pic.twitter.com/GS5rkjHGBM — hiza ~ѕι∂ мєяι נααи нαι🖤 (@nakhrehiza) April 7, 2021

Just watched @ektarkapoor mam story about #BrokenButBeautiful3 - n I really watched it more than once 😉 appreciation n congratulations to #SidharthShukla sir playing #AgastayaRao 👌✌🏽- could not take my eyes off the screen 🔥 !

👍 for rumi as well ! 🤞🏿 — shehnaaz fan ✨ (@restless_no) April 7, 2021

एकता ने ऐसे की थी शो की अनाउंसमेंट

एकता कपूर ने दिसंबर 2020 में शो की घोषणा की थी. उन्होंने सीरीज का एक प्रोमो भी शेयर किया था. इसी के साथ एकता ने लिखा था- हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है और ये हम सभी के दिलों के करीब रहा है. जर्नी शुरू हो रही है और हम रूमी और अगस्त्या को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं.