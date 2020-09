दुर्घटना में युवक ने गंवाया पैर, सोनू बोले- पेरेंट्स को बता दें आपको नया पैर मिल रहा

एक्टर सोनू सूद सिर्फ विदेश में फंसे छात्रों की मदद कर रहे हों, या फिर वे सिर्फ प्रवासी मजदूरों पर जोर दे रहे हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सोनू हर वर्ग की मदद कर रहे हैं. वे सभी तक अपनी मदद का दायरा पहुंचा रहे हैं. किसी को किताब दे रहे हैं तो किसी के लिए घर का इंतजाम कर रहे हैं. अब सोनू की वजह से एक युवक को नया पैर मिलने जा रहा है.

सोनू ने बदल दी युवक की जिंदगी

सोनू से सोशल मीडिया पर एक युवक ने अपनी आपबीती शेयर की थी. युवक ने बताया था कि उसने एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवा दिया और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो ऑपरेशन करवा सके. वहीं उसने ये भी बताया कि उसके माता-पिता दर्जी हैं, ऐसे में उनके पास भी इतने पैसे नहीं. अब सोनू ने बिना देर किए सिर्फ एक ट्वीट किया और उस युवक की परेशानी को दूर कर दिया. सोनू ने ट्वीट कर लिखा- आपको इसी हफ्ते नया पैर मिलने जा रहा है, अपने माता-पिता को बता दीजिए. सोनू का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. एक्टर का इस अंदाज में सभी की मदद करना दिल जीत रहा है. लोग सोनू को अपना भगवान मान रहे हैं.

@GovindAgarwal_ @SonuSood @SonuSood Hi Sonu sood sir my is dineshmanikanta & I'm 20 years old. I really need your help sir because i had accident i lost my left leg above knee. Doctors said for the artificial leg will upto 7 lakh rupees. My parents are working as tailors. Plz sir pic.twitter.com/dgHzWp4DFp