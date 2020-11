फैन की 12 साल की तकलीफ को सोनू सूद ने 11 घंटे में कर दिया कम

एक्टर सोनू सूद का अपने फैन्स की मदद करना अब हैरान नहीं करता है. कोरोना काल में एक्टर ने ऐसा काम किया है कि सभी की नजरों में वे एक मसीहा बन गए हैं. एक ऐसा मसीहा जो हर किसी की हर कीमत पर मदद करने को तैयार रहता है. एक्टर ने अपने काम से कई लोगों का दिल जीता है. किसी के लिए घर बनवा दिया तो किसी को पढ़ाई का खर्चा दे दिया.

सोनू सूद ने की फैन की मदद

अब सोनू सूद ने अपने एक और फैन की दिल खोलकर मदद कर दी है. सोनू का एक फैन पिछले 12 सालों से तकलीफ में था. पैसों की कमी की वजह से उसकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी. वो जिंदगी से उम्मीद हार बैठा था. लेकिन उस मुश्किल समय में सोनू सूद ने इस फैन का हाथ थाम लिया और उसकी 12 साल की तकलीफ को 11 घंटों में कम कर दिया. एक डॉक्टर ने सोशल मीडिय पर ट्वीट कर उस फैन का हेल्थ अपडेट दिया है. ट्वीट में लिखा है- अमनजीत अब ठीक हो रहे हैं. 11 घंटे की लंबी न्यूरो सर्जरी थी. सोनू सूद का शुक्रिया कि वे लगातार हमारे संपर्क में रहे. ऑपरेशन के बाद भी वे बात करते रहे.

Amanjeet is on the path of recovery. It was 11 hours long meticulous neurosurgery. Thanks @SonuSood @GovindAgarwal_ Sir for concern and taking continuous telephonic update during surgery and discussing soon after operation! Kindly pray for his speedy recovery! https://t.co/5v5iwNIVaM pic.twitter.com/tv2w7Uy4Z2