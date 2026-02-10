scorecardresearch
 
LIVE शो में खोया बच्चा, सोनू निगम ने कॉन्सर्ट रोककर 30 हजार लोगों की भीड़ में ढूंढा परिवार, फैंस हुए इंप्रेस

सोनू निगम ने अपने कॉन्सर्ट में एक खोए हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलवाकर फैंस को इंप्रेस कर दिया है. सोनू की तारीफ करते फैंस थक नहीं रहे हैं. फैंस का कहना है कि उन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम की है.

सोनू निगम ने जीता दिल (Photo: Instagram @sonunigamofficia)
बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर्स में शुमार सोनू निगम की इस समय खूब वाहवाही हो रही है. आखिर उन्होंने इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल कायम की है, तो तारीफ होनी तो बनती है. सोनू निगम ने अपने हालिया कॉन्सर्ट के बीच गाना रोककर एक खोए हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया. उनके इस जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया है. 

सोनू निगम से इंप्रेस हुए फैंस 

दरअसल, सोनू निगम कर्नाटक के हुबली में एक लाइव शो कर रहे थे. सोनू निगम की जादुई आवाज और उनके गानों का लुत्फ उठाने करीब 30 हजार लोग वहां पहुंचे. मगर लोगों की भारी भीड़ में एक मासूम बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया. लोगों की भीड़ में घरवालों से बिछड़कर बच्चा काफी डर गया था. वो घबरा रहा था. 

ऑर्गेनाइजर्स को जब बच्चे के परिवार से बिछड़ने के बारे में पता चला तो वो उसे स्टेज पर ले आए. लेकिन सोनू निगम ने अपने खास अंदाज से बच्चे के डर को मिनटों में दूर कर दिया. उन्होंने स्टेज पर बच्चे का हाथ थामकर मस्तीभरे अंदाज में गाना गाया और उससे बातचीत करके उसे शांत किया. स्टेज से बच्चे के परिवर को ढूंढकर उसे सेफ्ली उनके पास पहुंचाकर हर किसी दिल जीत लिया. 

बच्चे के लिए सोनू ने गाया ये गाना

सोनू निगम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में देख सकते हैं कि वो अपना गाना छोड़कर बच्चे के लिए गाना गाते हैं. सोनू ने स्टेज पर गाया- श्री साई (बच्चे का नाम) आ जाओ, मम्मी-पापा इसको ले जाओ, जल्दी आके इसको ले जाओ. इसके पापा-मम्मी खो गए हैं. जल्दी आकर इसको ले जाओ. 

 

सोनू निगम फिर स्टेज पर बच्चे से पूछते हैं कि उनके पापा-मम्मी किधर हैं, तो बच्चा कहता है कि उसके पापा-मम्मी नहीं आए. वो अपने चाचू के साथ आया है. सोनू निगम फिर स्टेज से बच्चे के चाचू को बुलाते हैं और फिर बच्चे को उसके चाचू से मिलवा देते हैं. 

खास बात ये है कि बच्चे को उसके चाचू को सौंपने से पहले सोनू निगम ने ये कंफर्म किया कि वो शख्स वाकई में बच्चे का फैमिली मेंबर है. सिंगर के इस जेस्चर ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. 

सोनू ने वीडियो के कैप्शन में लिखा- 30 हजार लोगों की भीड़ में खोने के बाद श्री साई काफी डर गया था और घबरा रहा था. लेकिन मुझसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि उसे डर नहीं लगा. वैसे आपको सोनू निगम का ये अंदाज कैसा लगा?

---- समाप्त ----
