5 साल तक सोनाक्षी ने पेरेंट्स से छिपाया था रिश्ता, पिता को मनाने में बेले पापड़, एक्ट्रेस की मां बोलीं- शक था...

सोनाक्षी सिन्हा की मां ने फराह खान के यूट्यूब चैनल पर बताया कि उन्हें अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में काफी टाइम बाद पता चला. जब दो साल पहले सोनाक्षी ने जहीर से इंगेजमेंट की थी, तब उन्हें मालूम हुआ. जिसके बाद पिता शत्रुघ्न को मनाने के लिए काफी समय लगा.

बेटी सोनाक्षी की शादी पर बोलीं मां पूनम सिन्हा (Photo: Instagram/@aslisona)
'दबंग' की रज्जो यानी सोनाक्षी सिन्हा जबसे शादी के बंधन में बंधी हैं, तबसे कई लोगों को उनके रिश्ते से तकलीफ हुई है. जहीर इकबाल संग शादी पर एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. कहा जा रहा था कि सोनाक्षी का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था. लेकिन शादी के मौके पर उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां पूनम सिन्हा ने इन सभी खबरों को खारिज किया. 

सोनाक्षी-जहीर के रिश्ते पर क्या बोलीं मां पूनम सिन्हा?

लेजेंडरी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी की शादी में खुशी-खुशी शामिल हुए थे. उन्होंने कपल को आशीर्वाद भी दिया था. ये पल कई लोगों के लिए बेहद खास था. मगर सोनाक्षी ने अपने पिता से इस रिश्ते को कई सालों तक छिपाए रखा था. खुद उनकी मां पूनम ने इस बात का खुलासा किया है. 

हाल ही में फराह खान के यूट्यूब चैनल पर जब कोरियोग्राफर ने सोनाक्षी की मां से उनके रिश्ते के बारे में पूछा कि क्या उन्हें अपनी बेटी की इंगेजमेंट से पहले उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था? तो उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं मुझे ये नहीं मालूम था.' इसपर सोनाक्षी ने कहा, 'मम्मी, प्लीज झूठ मत बोलो. मैंने आपको सबसे पहले इस बारे में बताया था. आपने पापा से ये बात छिपाई थी.'

तो आगे सोनाक्षी की मां पूनम ने कहा, 'मुझे इनके रिश्ते के बारे में दो साल पहले ही मालूम हुआ था और उन दो सालों में मैं इनके पापा को मनाती रही और उन्हें इनका रिश्ता स्वीकार कराने लगी.' जहीर इकबाल बताते हैं कि उनकी सासू मां को उनके रिश्ते की भनक काफी पहले ही पड़ गई थी. 

कैसे हुई सोनाक्षी की मां की अपनी समधन से मुलाकात?

पूनम सिन्हा ने इसपर कहा, 'हां, मुझे तब गड़बड़ दिखी जब मैंने सोनाक्षी को घर के काम करते हुए हमारी चापलूसी करते देखा. मां से कुछ भी छिपा नहीं रहता. उन्हें सब पता होता है.' सोनाक्षी ने आगे अपनी मां और सासू मां की पहली मुलाकात का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दोनों की मुलाकात एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के घर एक पार्टी में हुई थी. 

इस पार्टी का जिक्र करते हुए सोनाक्षी की मां ने कहा, 'मुझे दोनों की डेटिंग के बारे में तब शक था, क्योंकि मैंने सोनाक्षी को जहीर की मां मुमताज के पैरों के पास बैठे देखा था. इसपर फराह ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मुझे पता है, ये बच्चे कभी अपनी मां के पैरों के पास नहीं बैठते.'

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी 23 जून, 2024 को हुई थी. करीब 7 सालों तक डेट करने के बाद दोनों एक-दूसरे के हुए. उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई थी.

