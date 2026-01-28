'अरिजीत ने चुनी आजादी' बोलीं सोना मोहपात्रा, बताया इंडस्ट्री में कैसे होता है शोषण

सिंगर अरिजीत सिंह ने जबसे प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया है, उनके इस फैसले पर खूब रिसर्च हो रही है. हालांकि अरिजीत ने क्लीयर किया है कि वो म्यूजिक के साथ अपनी जर्नी जारी रखेंगे. बस प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई असाइनमेंट नहीं लेंगे. फैंस अरिजीत के इस फैसले पर हैरानी जता रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने अरिजीत के बॉलीवुड से दूरी बनाने की वजह को इंडस्ट्री का खराब सिस्टम बताया है.

अरिजीत के फैसले पर क्या बोलीं सोना?

सिंगर सोना मोहपात्रा ने अरिजीत को अपना पूरा समर्थन दिया है. उनका कहना है सिंगर ने आजादी की तरफ अपना नया कदम रखा है. वो लिखती हैं- अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से दूर होना उसे छोड़ना कम और आजादी, ऑथरशिप और नई संभावनाओं की तरफ एंट्री का एहसास देता है. इस पर अटकलें नहीं लगाऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. मुझे यकीन है उनके अपने पर्सनल रीजन्स होंगे. जो कि वैलिड भी हैं. जो कुछ मैटर करता है वो है उनकी चॉइस. उनके पहले आए किसी सिंगर ने ये रास्ता चुनने के बारे में नहीं सोचा. अपनी अलग जगह बनाने का फैसला नहीं लिया. अब वो पहले अपने लिए गाएंगे, एक्सपलोर करेंगे, खुद का गाना क्रिएट करेंगे. अपना गाना अपनी शर्तों पर गाएंगे.

''शायद उनका सोचना ऐसा रहा हो या नहीं, लेकिन इससे नई आवाजों को स्पेस मिलेगा, जो अभी तक 'स्क्रैच सिंगर्स' बने हुए थे. ऐसे गानों के लिए डेमो पर थे जिसे गाना उन्हें कभी अलाउ नहीं किया जाता था.'' सोना ने अपनी पोस्ट में बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री की क्या दिक्कतें हैं, ये कैसे काम करती है.

उन्होंने आगे लिखा- ये सच है कि ये इंडस्ट्री जीरो रिस्क फॉर्मूला पर चलती है. प्रोड्यूसर्स एक आवाज को ओवरयूज करते हैं. डेमो सिंगर्स को बिल्कुल भी पैसा नहीं देते हैं. 'अवसर देने' के नाम पर कभी कभी नामी सिंगर्स को भी पैसे नहीं देते जबकि वो दो दशकों से इंडस्ट्री में हैं. 10 आवाजों को ट्राई करते हैं. उस थकाऊ प्रोसेस में म्यूजिक डायरेक्टर को परेशान करते हैं और फिर अरिजीत को रिकॉर्ड करते हैं और ये शोषण करने वाली साइकल चलती रहती है क्योंकि ये उनके लिए सुविधाजनक है. इसलिए नहीं कि ये सही है.

सोना के मुताबिक, अरिजीत का ये फैसला बहादुरी भरा है. उन्होंने सिंगर को आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं दीं. सोना ने अपनी पोस्ट में उन लोगों की भी क्लास लगाई जो अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर मातम जैसा माहौल बना रहे हैं. उन्होंने लोगों के रिएक्शन पर हैरानी जताते हुए लिखा- वो इंसान म्यूजिक बना रहा है. गायब नहीं हो रहा है. हम क्यों दूसरी आवाजों, कल्पनाओं और फ्लेवर्स को लेकर डरे हुए हो? यहां पर एक आर्टिस्ट डर के आगे आजादी चुन रहा है. ऐसे ही एक नए ऐरा की शुरुआत होती है. उस आर्टिस्ट की जो अरिजीत सिंह हैं और जो वो आने वाले सालों में जो बनने वाले हैं. उस ओरिजनल म्यूजिक के लिए चीयर्स जो किसी फिल्म के ईको सिस्टम का सबसेट नहीं बनेगा, खुद में उसका वजूद होगा.

सोना ने कैप्शन में अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में अकेले चलने की जर्नी पर भी बात की. सिंगर ने लिखा- मैंने सालों साल अपना म्यूजिक खुद रिलीज करने का सफर तय किया है. ये बहुत संतुष्टि देने वाला और बेमिसाल रास्ता है. ये थोड़ा थकाऊ जरूर है, लेकिन रोमांचक भी.

