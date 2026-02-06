दर्द में करहाई सिंगर, बीमारी से हुआ बुरा हाल, वायरल वीडियो देख इमोशनल हुए फैंस

फेमस हॉलीवुड सिंगर सेलीन डियोन शुरुआत से ही फैंस की फेवरेट रही हैं. जेम्स कैमरून की फिल्म 'टाइटैनिक' में उनका गाना 'माय हार्ट गोज ऑन' आज भी चाहनेवालों की जुबान पर रहता है. हालांकि सेलीन बीते कई सालों से सिंगिंग की दुनिया से गायब हैं. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर उनके लाखों फैंस चिंतित हो गए हैं. इस वीडियो में सिंगर को कैमरे पर कांपते, दर्द से कराहते और संघर्ष करते हुए दिखाया गया है.

वायरल हुई सेलीन की वीडियो

ये वीडियो 2024 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म I Am: Celine Dion से ली गई है. फिल्म की रिलीज के दौरान ये वायरल हुई थी और अब एक बार फिर से ऑनलाइन छाई हुई है. इसमें सेलीन का हाल देखकर कई यूजर्स को तकलीफ हो रही है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, फैंस ने 57 साल की सिंगर की सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई. साथ ही उन्होंने दूसरों से अपील की कि इस क्लिप को संवेदनशीलता और सही संदर्भ के साथ देखा जाए.

सेलीन डियोन को स्टिफ-पर्सन सिंड्रोम (SPS) नामक एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है. यह एक दुर्लभ स्थिति है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है. इस बीमारी के कारण अत्यधिक मांसपेशियों में अकड़न और अचानक तेज दर्द भरे ऐंठन (स्पाज्म) हो जाते हैं, जो बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं. इन लक्षणों के कारण साधारण हिलना-डुलना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार यह स्थिति अक्षमता (डिसएबिलिटी) का कारण भी बन सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि SPS एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से जुड़ा है, जिसमें शरीर खुद के नर्वस सिस्टम के हिस्सों पर हमला कर देता है. तनाव, तेज आवाज या अचानक हलचल से इसके लक्षण ट्रिगर हो सकते हैं. इन एपिसोड्स में कांपना, मांसपेशियों में अकड़न और संतुलन खोना आम है. सेलीन डियोन के मामले में उन्हें गाने के लिए जरूरी मांसपेशियों को नियंत्रित करने में बहुत मुश्किल हो रही है.

वीडियो देख इमोशनल हुए फैंस

यह वायरल वीडियो दर्शकों को कनाडाई सिंगर के सामने आने वाली शारीरिक चुनौतियों की एक झलक दिखाता है. क्लिप ने नई चिंता तो पैदा की है, लेकिन कई फैंस ने उनकी हिम्मत की तारीफ भी की है. हालांकि साथ ही बहुत से यूजर्स का मानना है कि ऐसी वीडियो को पब्लिक नहीं करना चाहिए. एक फैन ने लिखा, 'यह वीडियो पब्लिक क्यों किया गया? इसे कभी इंटरनेट पर नहीं आना चाहिए था.' दूसरे ने लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए था. इसके पीछे इरादा क्या है?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'किसी के निजी और कमजोर पल को इस तरह क्यों पब्लिश किया जा रहा है... यह उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है.'

दूसरी ओर, कई चाहनेवालों ने सेलीन डियोन के इस कमजोर पल को शेयर करने की सराहना की है. उनका मानना है कि इससे इस कम जानी जाने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ेगी. एक यूजर ने लिखा, 'वह जो चाहें, जिसे चाहें दिखा सकती हैं. भगवान इस महिला को उनकी रिकवरी के दौरान आशीर्वाद दें. मैं प्रार्थना करता हूं कि वे न सिर्फ आपसे चंगाई पाएं बल्कि ठीक होकर दूसरों के साथ आपका प्यार भी बांटें.' एक अन्य ने लिखा, 'ऐसी ईमानदारी मायने रखती है. यह हमें याद दिलाती है कि बीमारी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं. आवाज, विरासत और तालियों के पीछे एक इंसान चुपचाप पीड़ा झेल रहा होता है.'

सेलीन डियोन को हुई ये बीमारी

2024 में सेलीन डियोन ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अपनी बीमारी और करियर पर इसके प्रभाव के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि टूर के दौरान अपनी आवाज में छोटे-छोटे बदलाव महसूस करना इमोशनल रूप से कितना तकलीफदेह था. उन्होंने कहा था, 'शुरुआत में यह बस थोड़ा अजीब-सा लग रहा था, जैसे हल्का-सा स्पाज्म. मेरी आवाज संघर्ष कर रही थी, मुझे थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था.'

उनके लिए सिंगिंग नोट्स आसानी से नहीं आ रहे थे. कई बार परफॉरमेंस के दौरान उन्हें अपने कंडक्टर से गाने की कुंजी (की) नीचे करने के लिए कहना पड़ता था. उन्होंने समझाया कि पिच बदलना उनके लिए स्टेज पर बने रहने और अपनी आवाज को ठीक होने का मौका देने का एक तरीका था. सेलीन लंबे समय से ब्रेक पर चल रही हैं.

