कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिलेशनश‍िप की खबरें जब उड़ी तब फैंस की खुशी सातवें आसमान पर थी. बाद में जब उनके ब्रेकअप की अफवाहें चली, तो फैंस का दिल टूट गया. लेक‍िन पिछले दिनों अर्प‍िता खान शर्मा की ईद पार्टी में दोनों को साथ देखकर, कपल के चाहने वालों ने उनके ब्रेकअप की खबरों को महज अफवाह करार दिया. और अब लगता है लोगों ने ब‍िल्कुल सही समझा. आइए बताएं कैसे.

फैंस ने सिद्धार्थ के कमेंट पर जाह‍िर की खुशी

हाल ही में कियारा ने अपनी अपकम‍िंग फिल्म भूल भूलैया 2 के प्रमोशन के लिए एक लाइव वीड‍ियो शेयर किया था. इस वीड‍ियो पर हजारों फैंस के कमेंट के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमेंट भी देखने को मिला. एक्टर ने 'Come On!' लिखकर कियारा को चीयर किया. सिद्धार्थ का यह कमेंट फैंस ने नोट‍िस किया और ट्व‍िटर पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा 'बॉयफ्रेंड गोल्स'.

Sid being boyfriend goals and I'm all in for it. Manifesting #SidKiara ki shaadi😭🥺❤ https://t.co/D4IbK2r796 — Ananyea||Aşk var (@Ananyeahhhh) May 14, 2022

एक यूजर ने लिखा- 'सिद्धार्थ बॉयफ्रेंड गोल्स दे रहे हैं और मैं उनके साथ हूं. #SidKiara की शादी.' एक और यूजर ने लिखा- 'बेस्ट बॉयफ्रेंड एवर.' कई लोगों ने सिद्धार्थ के इस चियरिंग कमेंट पर सिद्धार्थ और कियारा के लिए खुशी जताई है.

शेरशाह में साथ आए थे नजर

सिद्धार्थ और कियारा को शेरशाह में पहली बार साथ देखा गया था. इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री और उनकी नजदीकी कब रिलेशनश‍िप में बदल गई, ये पता ही नहीं चला. इसके बाद दोनों को अक्सर वेकेशंस, इवेंट्स पर साथ जाते देखा गया. हालांक‍ि, कपल ने ना अब तक अपने रिश्ते पर ऑफ‍िश‍ियल मुहर लगाई है और ना ही ब्रेकअप की खबरों पर कोई बात कही है. अब कियारा के इस लाइव वीड‍ियो पर स‍िद्धार्थ का कमेंट या तो उनके ब्रेकअप की खबरों पर विराम है या फिर दोस्ती. सारी बातों के क्ल‍ियर होने के लिए कपल के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा.