Jayeshbhai Jordaar Box Office: रणवीर की फिल्म की धीमी शुरुआत, फैंस पर नहीं चला जयेशभाई जोरदार का 'जोर'

इस फ्राइडे सिनेमाघरों में रणवीर सिंह स्टारर फिल्म जयेशभाई जोरदार (Jayeshbhai Jordaar) रिलीज हो गई है. फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हैं. इसलिये लोग जयेशभाई जोरदार से काफी उम्मीद लगा कर बैठे थे. हालांकि, फिल्म को फैंस को वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी. बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बाद जयेशभाई जोरदार के दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जो बेहद निराश करने वाला है.

जयेशभाई जोरदार का 2 दिन का कलेक्शन

रणवीर सिंह बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार हैं, जिनकी फिल्म देखने के लिये लोग बेताब रहते हैं. जैसे जयेशभाई जोरदार के लिये दिखाई दे रहे थे. पर फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छे रिव्यू नहीं मिल रहे हैं. इसलिये फिल्म का फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहद निराशाजनक रहा है. ओपनिंग डे पर फिल्म महज 3.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई थी.

#JayeshbhaiJordaar has a shockingly low start on Day 1... Day 2 and 3 very crucial... Fri ₹ 3.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/THTPjHYLeV