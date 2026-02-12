scorecardresearch
 
शाहरुख संग 'किंग' बना रहे सिद्धार्थ आनंद, फैन्स की उम्मीदों का है दबाव? बोले- मेहनत...

सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' डायरेक्ट कर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने इस फिल्म से जुड़ी लोगों की उम्मीदों पर रिएक्ट किया है. साथ ही सुपरस्टार के साथ दूसरी फिल्म बनाने पर भी बात की.

फिल्म 'किंग' पर बोले सिद्धार्थ आनंद (Photo: Instagram @s1danand)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं. उनकी ये फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होने वाली है, जिसके लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. हाल ही में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपनी इस फिल्म 'किंग' को लेकर ढेर सारी बातें की हैं.

'किंग' से जुड़ीं फैन्स की उम्मीदें?

सिद्धार्थ आनंद ने वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में 'किंग' से जुड़ी लोगों की उम्मीदों पर रिएक्ट किया है. उनका कहना है कि उन्हें बॉक्स ऑफिस का दबाव नहीं है, मगर फैंस की उम्मीदों की परवाह है जो उन्होंने उनकी फिल्म से जोड़ी हुई हैं. डायरेक्टर ने कहा, 'मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझपर कोई दबाव है, लेकिन हां कुछ उम्मीदें जरूर हैं. और ये तब होती हैं जब आप शाहरुख खान जैसे मेगा स्टार के साथ काम कर रहे होते हैं.

'तो मुझे पता है कि लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं इन उम्मीदों के चक्कर में पड़कर फिल्म बनाऊंगा, तो ये गलती होगी. मैं अपनी फिल्म बनाने में चूक जाऊंगा. क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला होता कि बस यही करके ब्लॉकबस्टर बन जाता है, तो आज हर कोई ब्लॉकबस्टर ही बना रहा होता.' 

'पठान' की तरह 'किंग' जीतेगी फैंस का दिल?

सिद्धार्थ ने आगे कहा है कि उन्हें 'किंग' पर ठीक वैसे ही काम करना है, जैसे उन्होंने शाहरुख संग अपनी पहली फिल्म के दौरान किया. वो चाहते हैं कि 'पठान' के बाद वो ऑडियंस का दिल एक बार फिर जीते. डायरेक्टर ने कहा, 'अगर तुम किसी सक्सेस वाली फॉर्मूला को फॉलो करना शुरू कर दो, तो आप ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, इस बात पर बार-बार शक करने लगते हो. और यही चीज फिल्ममेकर के रूप में आपको अंदर से खत्म कर देगी.'

'हमने कभी भी 'पठान' को ऐसा सोचकर नहीं बनाया कि ये इतने बड़े नंबर करेगी. हमारा कोई सपना नहीं था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी. मुझे लगता है असली जादू यहीं होता है. जब आप सिर्फ उसी विश्वास के साथ काम करने लगते हो, तो यही आपकी हार की शुरुआत होती है. अभी हम किंग पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये हमारी पहली फिल्म हो. हमें फिर से दर्शकों का टेस्ट पास करना है. हम इसी इरादे से काम कर रहे हैं.' 

बात करें फिल्म 'किंग' की, तो इसमें शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, राघव जुयाल, जयदीप अहलावत, सौरभ शुक्ला, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अभय वर्मा जैसे एक्टर्स शामिल हैं. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. 

