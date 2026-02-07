बेवफाई को लेकर शहनाज गिल ने कही ऐसी बात, भड़के यूजर्स बोले- चीटिंग को नॉर्मल मत बनाओ

बिग बॉस फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में शहनाज रिश्ते में चीटिंग को लेकर बात कर रही हैं. वायरल हो चुके इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने उनकी बातों की आलोचना की है. बहुत से यूजर्स को लगा कि उनकी बातें रिश्ते में धोखा देने को जस्टिफाई करने और उसे रोमांटिक बनाने जैसी लग रही हैं.

शहनाज गिल ने तीन महीने पहले मिर्ची पंजाबी के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू किया था. इसमें एक्ट्रेस मॉडर्न रिश्तों के बारे में बात कर रही हैं और इन्फिडेलिटी यानी बेवफाई का जिक्र करती हैं. वीडियो में शहनाज कहती दिख रही हैं, 'करने दो जो वो करता है. अगर वो बाहर भी जाना चाहता है… आजकल ज्यादातर रिश्तों में बाहर गर्लफ्रेंड होती है इसलिए छोड़ दिया सुनते हैं हम. इट्स ओके बनाने दो उसको गर्लफ्रेंड्स. कितनी देर? अलाउ कर दो उसको… थोड़ी देर अलाउ कर दो उसको.'

एक्ट्रेस आगे कह रही हैं, 'कर तुझे जो करना है वो कर. वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगा, एक दिन इतना ज्यादा फील करेगा कि 'यार मैंने क्या किया. मैं इसको धोखा दे रहा था'. क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जो है ना, चाहे शैतान हो, उसके अंदर दिल जरूर होता है. हर एक इंसान को जीने का हक है. उसको थोड़ी देर जी के देखने दो अपनी लाइफ. चल मैं तेरे साथ हूं तू जी ले अपनी जिंदगी… लेट्स सी क्या होता है.'

सोशल मीडिया पर मिली आलोचना

यह क्लिप सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ले पाया. कई यूजर्स ने शहनाज गिल की बातों की कड़ी आलोचना की और उनपर चीटिंग को नॉर्मलाइज या रोमांटिक बनाने का आरोप लगाया. एक यूजर ने लिखा, 'ध्यान रहे, यही महिला थीं जिन्होंने कहा था कि महिलाओं का स्मोकिंग करना तलाक की वजह है और अब चीटिंग को जस्टिफाई कर रही हैं. कुछ महिलाओं में इतना ज्यादा इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी होता है कि वे पुरुषों से भी ज्यादा दयनीय हो जाती हैं.' दूसरे ने लिखा, 'हमने 2026 में भी महिलाओं को चीटिंग को जस्टिफाई और रोमांटिक बताते देखा है. शहनाज गिल अपग्रेड करो प्लीज.'

Woman is the enemy of woman !



1. Its the IV after her movie Ikk Kudi which is woman centric based on Marriage.

2. Question was how to SUSTAIN a relationship after marriage not before.

3. She asked people to know each other at least for 3 Yrs before marrying!#ShehnaazGill pic.twitter.com/9oKkL3okWh — 「 𝐑𝐀𝐇𝐔𝐋 」❤️🇮🇳 (@TheHottestDevil) February 7, 2026

तीसरे ने लिखा, 'मैं इस लड़की के बारे में हमेशा न्यूट्रल रही हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वाह शहनाज गिल क्या तुम बेवकूफ हो?' एक और ने लिखा, 'चीटिंग को नॉर्मलाइज करना बंद करो.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'क्या वो कहना चाह रही थीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाओ और रिश्ते में डोरमैट बन जाओ? लड़की जागो, जिंदगी फिल्म या टीवी सीरियल नहीं है जहां हजार गलतियों के बाद भी लड़का/लड़की ओरिजिनल लव इंटरेस्ट के पास वापस लौट आता है.'

कई फैंस भी शहनाज गिल की बातों से निराश हो गए हैं. फैंस का कहना है कि वो एक्ट्रेस की तरफदारी भी नहीं कर सकते. एक फैन ने कमेंट किया, 'अब मैं नहीं जानती इस पर कैसे डिफेंड करूं. काश उनके पास खूबसूरत चेहरा और बॉडी के साथ-साथ मैच्योर दिमाग भी होता… वो हमेशा कुछ भी बोल देती हैं और ज्यादातर बातें बेमानी लगती हैं. ये BB13 का फैन बोल रहा है.' दूसरे ने लिखा, 'अपने आप से झूठ बोलकर उसके चीटिंग बिहेवियर को एक्सेप्ट करने की कोशिश… शहनाज गिल एडिशन.' एक और ने लिखा, 'क्या वो सीरियस हैं? खुशी है कि लोग अब उन्हें सीरियसली नहीं लेते.' बहुत से फैंस फिर भी शहनाज को डिफेंड करते हुए उनकी फुल वीडियो शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि एक्ट्रेस का बात का गलत मतलब निकाला गया है.

शहनाज गिल का करियर

शहनाज गिल ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से की थी. बिग बॉस 13 में उनकी एंट्री और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी नजदीकी ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. बॉलीवुड में उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान'से डेब्यू किया था. इसमें पूजा हेगड़े, वेंकटेश दग्गुबाती और भूमिका चावला अहम भूमिकाओं में थे.

उन्होंने 'थैंक यू फॉर कमिंग' में भी काम किया, जिसमें भूमि पेडनेकर, डॉली सिंह, कुशा कपिला और शिबानी बेदी थीं. यह फिल्म 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में प्रीमियर हुई थी. 2024 में शहनाज, 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' फिल्म के गाने 'सजना वे सजना' के म्यूजिक वीडियो में दिखीं. इसमें तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव लीड रोल्स में थे. शहनाज गिल को पिछली बार पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' में देखा गया था.

