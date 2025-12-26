'सब राक्षस हैं', शहनाज गिल को मिले धोखे, बताया कैसे बॉलीवुड में बनाई जगह

पंजाब की कटरीना कैफ शहनाज गिल को बिग बॉस 13 से फेम मिला. शो में उनकी चुलबुली अदा और इनोसेंस ने फैंस का दिल जीता. वो पूरे इंडिया की फेवरेट बनीं. शहनाज ने खुद पर काम किया. म्यूजिक वीडियो के बाद हिंदी मूवीज फिर पंजाबी सिनेमा में अपनी जगह बनाई. आज वो एक्ट्रेस होने के साथ प्रोड्यूसर भी हैं.

और पढ़ें

शहनाज ने देखा स्ट्रगल

लेकिन शहनाज के लिए इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था. उन्होंने कई धोखे भी खाए. आज वो खुद को पहले से स्ट्रॉन्ग पाती हैं. उनका कहना है इन संघर्षों की वजह से आज वो एक खास मुकाम तक पहुंच पाई हैं. जूम फैनक्लब संग बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा- आपको लोगों के सामने अपने इमोशंस को बयां नहीं करना चाहिए. आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा. अपने आंसुओं को काम में इंवेस्ट करो. मैं कई लोगों से धोखा खाने के बाद आज मैच्योर बन पाई हूं. मैंने स्ट्रगल झेला है. अगर मैं उसके बारे में बताने लगूं तो मेरी बायोपिक नहीं बन पाएगी. आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. लाइफ में स्ट्रगल करना जरूरी है. अगर संघर्ष करने के बाद आप आगे बढ़ते हो तो बेहतर चीजें होती हैं.

बिग बॉस 13 की बबली शहनाज कितना बदलीं?

Advertisement

शहनाज बिग बॉस के दिनों में बबली इमेज के लिए जानी जाती हैं. अपने मेकओवर पर वो कहती हैं- पहले लोग मुझे बेवकूफ समझते थे. मैं तब फनी और बबली थी. लेकिन जब आपको धोखा मिलता है.जिंदगी को लेकर आपकी समझ बढ़ती है. आप मैच्योर और आजाद होते हो. एक वक्त बाद आपको अक्ल आ ही जाती है. शहनाज ने फैंस को सलाह देते हुए कहा स्ट्रगलिंग फेज में कड़ी मेहनत करनी चाहिए. कर्म पर भरोस रखो और सही रास्ता चुनो. आपको पॉजिटिव रहना होगा. अपनी कमजोर साइड और आंसुओं को मत दिखाओ. लोग इसका फायदा उठाते हैं. सब राक्षस हैं यहां. अपने रियल इमोशंस को बस करीबियों को दिखाओ.

शहनाज के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वो थैंक्यू फॉर कमिंग में दिखीं. फैंस उन्हें फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं.



---- समाप्त ----