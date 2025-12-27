scorecardresearch
 
अकेले में रोती हैं शहनाज गिल, किसी को नहीं दिखातीं दर्द, खोली इंडस्ट्री की पोल

शहनाज गिल इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. काफी स्ट्रगल के बाद ये अपनी पहचान बना पाई हैं. शहनाज के लिए ये जर्नी काफी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. हाल ही में शहनाज एक फैन से मिलीं, जिन्हें उन्होंने मजबूत रहने की सलाह दी. कहा कि उन्हें दुनिया वालों को उनका फायदा उठाने देने की जरूरत नहीं है. इसी थिंकिंग पर शहनाज खुद पर जी रही हैं.

शहनाज गिल ने दी फैन को सलाह (Credit: Instagram/@shehnaazgill)
शहनाज गिल ने दी फैन को सलाह (Credit: Instagram/@shehnaazgill)

फिल्म इंडस्ट्री के कई आर्टिस्ट्स की ही तरह शहनाज गिल ने भी अपने हिस्से के उतार-चढ़ाव देखे. बुरे वक्त में किस तरह खुद को मजबूत रखा और आज जिस मुकाम पर हैं, उसतक पहुंच पाईं. करियर के रोलर कोस्टर ने शहनाज को कुछ चीजें सिखाईं. वो हैं- काम करते रहना, पॉजिटिव रहना और किसी को भी अपना फायदा न उठाने देना. जूम संग बातचीत में शहनाज ने अपने दिल की बात कही. 

शहनाज को याद आए पुराने दिन
शहनाज से एक फैन ने बताया कि बतौर जूनियर आर्टिस्ट वो कितना स्ट्रगल कर रही है. ये सब बताते हुए वो रोने लगी. कितनी बार उसने लोगों को उसके साथ बुरा बर्ताव करते देखा. उसको रोते देख शहनाज के भी आंसू आ गए. फैन को कन्सोल करते हुए शहनाज ने कहा- हम भी रोते हैं. मैंने भी काफी बार ये सब झेला है.  मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अपने वो आंसू किसी को भी पब्लिक में न दिखाऊं.

फैन को समझाते हुए शहनाज ने कहा- आपको मजबूत बनना होगा. खुद के लिए खड़ा होना होगा. और ये सोचना बंद करना होगा कि दुनिया क्या सोच रही है. ये चीजें हर किसी के साथ होती है. आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो. अगर आप अपने अपने आसपास देखोगे तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है. हां, बाहर से लोग हंस रहे हैं, बल्कि हम एक्टर्स भी आपको हंसते दिखेंगे, लेकिन हम भी दुखी हैं. हम भी रोते हैं. हम लोग इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हमारी जिंदगी पब्लिक में है और लोग जज करेंगे हमें. वो लोग ट्रोल करेंगे हमें. पर आप स्ट्रॉन्ग रहो. 

शहनाज ने दी फैन को सलाह
ये दुनिया आज की कलयुग है. अगर आप अपना दुख खुले में दिखाओगे, लोग आपका फायदा उठाएंगे. इस दुनिया में ऐसे ही लोग भरे हुए हैं. अगर आप अपने इमोशन्स नहीं दिखाओगे और उनके सामने खुद को मजबूत रखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे. अगर आप रोते रहोगे तो लोग आपकी वीकनेस पकड़ेंगे और आपको परेशान करेंगे. 

शहनाज ने ये भी बताया कि उनका इंडस्ट्री में नाम होने के बावजूद उन्हें कुछ अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे हैं. मुश्किल हो रही है उन्हें भी अब काम मिलने में. 

