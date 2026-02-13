scorecardresearch
 
शनाया कपूर को मिला धोखा, बॉयफ्रेंड का 5 लड़कियों संग चल र‍हा था अफेयर, चैट ने खोला राज

शनाया कपूर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पांच लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने और उन्हें धोखा देने का खुलासा किया है. शनाया ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी दोस्त अनन्या पांडे ने उनका साथ दिया.

शनाया कपूर का प्यार में टूटा है दिल (Photo: Instagram @shanayakapoor02)
बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर को भी प्यार में धोखा मिला है. फिल्म 'तू या मैं' के प्रमोशन के वक्त एक्ट्रेस ने इसका खुलासा किया है. शनाया ने बताया कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके साथ रहते हुए 1 नहीं बल्कि 5 लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग की थी. बॉयफ्रेंड के इस धोखे का खुलासा तब हुआ, जब वे दोनों साथ में किसी रोमांटिक वेकेशन पर गए थे. शनाया को इस मुश्किल वक्त में दोस्त अनन्या पांडे ने हेल्प किया था.

शनाया को मिला धोखा
शनाया ने इस पूरे वाकये को बताते हुए कहा- मैं देश से बाहर थी. मैं उस शख्स के साथ थी. मैं सोचती कि बस यही है अब मेरे लिए, क्या शानदार लाइफ है. किसी रिश्ते में सच्चा रहकर कितनी खुशी मिलती है. ये मेरा बेस्ट रिलेशनशिप है. हम डिनर के लिए जा रहे थे. वो शावर लेने गया था. उसने मुझे कैब बुक करने को कहा. तब मैंने बताया कि मेरा फोन स्विच ऑफ है. मैंने पूछा- क्या मैं तुम्हारे फोन से कैब बुक कर सकती हूं?

उसने कहा- हां. मेरा फोन यूज कर लो. लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सही नहीं हुआ. फोन अनलॉक होते ही एक नोटिफिकेशन आया. मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम जानती थी तो मुझे लगा ये कुछ सही नहीं चल रहा है. मैंने वो चैट पढ़ी. कुछ सही नहीं लिखा था. मैंन कहा चलो 1 लड़की संग बात की है. फिर दूसरी लड़की का मैसेज आया. उसने चैट में पूछा- कैसा मौसम है, तुम मेरे शहर में हो, चलो मिलते हैं. फिर तीसरी, चौथी और 5वीं लड़की के मैसेज आए. उसे 5 लड़कियां मैसेज कर रही थीं. मैं ये सब देखकर शॉक्ड थी.

शनाया ने बताया कि उन्होंने अपने फोन में स्नैपचैट खोला और अपनी सभी दोस्तों को उन चैट्स के स्क्रीनशॉट भेजे. वो कहती हैं- मैंने अपनी दोस्त अनन्या को ये सब बताया. उसने मुझे तुरंत ट्रेन पकड़कर अपने पास आने को कहा. हम लोग आसपास ही थे. मगर मैं नहीं जा सकी. शनाया ने बताया कि वो तीन दिन तक उसी शख्स के साथ रहीं. ऐसे दिखाया कि वो उसकी असलियत नहीं जानतीं. शनाया ने कहा- क्योंकि मैं अपने देश नहीं थी, इसलिए उस शख्स को कंफ्रट करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी.

आखिर में शनाया का वो बॉयफ्रेंड रंगे हाथों पकड़ा गया. उसने एक्ट्रेस को मनाने की काफी कोशिश की. एक्ट्रेस को महंगे ईयरिंग्स लाकर दिए. लेकिन वो नहीं मानीं. अपने बचाव में शख्स ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मैंने बस मैसेज किए थे. कुछ भी फिजीकल नहीं था. शनाया ने उसे बताया कि इसे इमोशनल चीटिंग कहते हैं.

