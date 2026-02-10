scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब पब्लिक में इग्नोर हुईं शनाया, बोलीं- खुद को हीरोइन समझने लगी थी, सुनकर चौंकी फराह खान

शनाया कपूर जल्द ही फिल्म 'तू या मैं' में दिखाई देने वाली हैं. फिल्म रिलीज से पहले उन्होंने अपनी मां को लेकर एक मजेदार किस्सा शेयर किया है, जिसे सुनकर फराह खान भी हैरान नजर आईं. आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ?

Advertisement
X
पेरेंट्स के बारे में क्या बोलीं शनाया (Photo: Instagram @shanayakapoor02)
पेरेंट्स के बारे में क्या बोलीं शनाया (Photo: Instagram @shanayakapoor02)

कपूर खानदान की बेटी शनाया कपूर ने साल 2025 में फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. शनाया अब जल्द ही फिल्म 'तू या मैं' में दिखाई देने वाली हैं. खास बात ये है कि शनाया के पिता संजय कपूर भी जाने-माने एक्टर हैं. उनकी मां महीप कपूर भी स्टार हैं. ऐसे में शनाया ने बताया कि स्टार पेरेंट्स होने का क्या फायदा होता है. 

शनाया ने कही ये बात

दरअसल, फराह खान अपने लेटेस्ट कुकिंग व्लॉग के लिए शनाया कपूर के घर गई थीं. शनाया की मां महीप कपूर, फराह खान की काफी अच्छी दोस्त भी हैं. ऐसे में व्लॉग में भी उनका खास बॉन्ड देखने को मिला. इस दौरान फराह ने शनाया से पूछा कि स्टार पेरेंट्स होने पर कैसा लगता है? इसपर शनाया ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया. उन्होंने कहा- स्टार मदर और फादर होने के बहुत फायदे हैं. वो मुझे फिल्म प्रमोट करने में मदद करते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Shanaya Kapoor News
'सिर नीचे रखो और...', बॉलीवुड में सर्वाइवल पर बोलीं शनाया कपूर
Wait and look carefully from above
मुंबई में स्पॉट हुई शनाया कपूर
रोमांस-थ्रिल का जबरदस्त कॉम्बो, मूवी मसाला में देखें 'तू या मैं' का ट्रेलर
Shanaya Kapoor and Adarsh Gourav in Tu yaa main trailer
मगरमच्छ से जान बचाते दिखेंगे शनाया-आदर्श, खौफनाक है 'तू या मैं' का ट्रेलर
People waiting and stopping unexpectedly
ग्लैमरस लुक में स्पॉट हुई शनाया कपूर

जब पब्लिक में इग्नोर हुई एक्ट्रेस

शनाया ने एक मजेदार किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले वो अपनी मां महीप कपूर के साथ फिल्म देखने गई थीं. लेकिन उनकी मां के लिए कुछ लड़कियों के ग्रुप ने उन्हें इग्नोर कर दिया था. 

Advertisement

शनाया बोलीं- मैं अपने फोन के साथ वहां खड़ी थी, मैंने देखा कि कुछ लड़कियों का ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है. मुझे लगा कि मेरी फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज ही हुआ है और इन लोगों को मेरे साथ फोटो क्लिक करानी है. मैं उन लड़कियों की तरफ बढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी वो लड़कियां मेरी मां के पास आकर बोलीं- हम आपके बहुत बड़े फैन्स हैं. उन लड़कियों ने मुझसे कहा- क्या आप हम सबकी फोटो अपनी मम्मी के साथ क्लिक कर सकती हैं.

ये सुनकर फराह खान की हंसी छूट गई. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा- ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है. कई बार फैंस पिक्चर लेने आते हैं, लेकिन वो मुझे छोड़कर दिलीप के साथ फोटो क्लिक कराते हैं. 

शनाया की बात करें तो वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू या मैं' को लेकर चर्चा में हैं. शनाया जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. फिल्म में उनके साथ आदर्श गौरव भी दिखाई देंगे. फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर 13 फरवरी को रिलीज हो रही है. देखने वाली बात होगी कि फिल्म को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement