देश के लिए क्या कर सकते हो? 'पठान' अंदाज में शाहरुख खान ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई

आज गणतंत्र दिवस है, और देशभक्ति के रंग में हर कोई रंगा नजर आ रहा है. रिपब्लिक डे की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही हैं. सोशल मीडिया पर भी सेलेब्स एक दूसरे को बधाई संदेश दे रहे हैं. तो फिर ऐसे में भला हमारे बॉलीवुड के सुपर खान्स कैसे पीछे रह सकते थे. शाहरुख खान और सलमान खान ने भी ट्वीट कर देशभर तो गणतंत्र दिवस की बधाई दी.

दिखा देशभक्ति का जज्बा

शाहरुख खान की पठान हाल ही में रिलीज हुई है. जिसे ऑडियन्स से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म में भी शाहरुख देश को बचाते, उस जज्बे में डूबे नजर आते हैं. फिल्म में शाहरुख कहते हैं- देश को ही धर्म मान लिया और देश की रक्षा को अपना कर्म. कुछ इसी तरह का जज्बा दिखते हुए शाहरुख ने देश को रिपब्लिक डे विश किया है.

शाहरुख ने पठान के ही अंदाज में ट्वीट कर लिखा- देश के लिए क्या कर सकते हो... सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई. हमें वह सब संजोना चाहिए जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, और कोशिश करें कि अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले कर जाएं. जय हिंद!

Desh ke liye kya kar sakte ho…Happy Republic Day to everyone. May we cherish all that our Constitution has given us & take our country to greater heights. Jai Hind