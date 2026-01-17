scorecardresearch
 
शाहरुख खान एक बार फिर बनेंगे 'डॉन'! लेकिन फरहान अख्तर के सामने रख दी ये शर्त

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, फरहान अख्तर की फिल्म डॉन और डॉन 2 के हीरो थे लेकिन फिर खबर आई कि रणवीर सिंह डॉन 3 का हिस्सा होंगे. अब उनके फिल्म छोड़ने के बाद एक नया अपडेट आया है.

शाहरुख खान फिर बनेंगे डॉन? (Photo: X/@FarOutAkhtar)

बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया है. 'डॉन' के चाहने वालों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी कि उनके पसंदीदा किंग खान यानी शाहरुख खान एक बार फिर इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में वापसी कर सकते हैं. 

सभी जानते हैं कि काफी समय से चर्चा थी कि रणवीर सिंह इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब बाजी पलटती नजर आ रही है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान 'डॉन 3' में अपनी पुरानी चमक बिखेरने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है. 

शाहरुख एक बार फिर बनेंगे डॉन?
टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान 'डॉन 3' के लिए फरहान अख्तर के साथ फिर से हाथ मिलाने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि वह फिल्म में तभी वापसी करेंगे जब 'जवान' फेम डायरेक्टर एटली को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा. शाहरुख का मानना है कि एटली के आने से फिल्म का स्केल और ग्लोबल अपील काफी बढ़ जाएगी. 

किंग खान चाहते हैं कि 'डॉन' का अगला पार्ट पहले से कहीं ज्यादा भव्य और रोमांचक हो, और उन्हें लगता है कि एटली इस विजन को बखूबी पर्दे पर उतार सकते हैं. फिलहाल मेकर्स इस पर विचार कर रहे हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है.

रणवीर सिंह ने क्यों किया फिल्म से किनारा?
शुरुआत में चर्चा थी कि रणवीर सिंह नए डॉन के रूप में नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद उनकी सोच में काफी बदलाव आया है. वह अब संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसके अलावा, वह लगातार गैंगस्टर वाले किरदारों में बंधकर नहीं रहना चाहते, खासकर तब जब वह हाल ही में इसी तरह की एक भूमिका निभा चुके हैं. यही वजह है कि उन्होंने 'डॉन 3' से दूरी बना ली. 

कास्टिंग भी नहीं हुई फाइनल 
वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. पहले खबर थी कि कियारा आडवाणी को रणवीर सिंह के अपोजिट साइन किया गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी है. चर्चा है कि कियारा की जगह कृति सेनन ने ले ली है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया. अब फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर इस बार 'डॉन' की 'जंगली बिल्ली' कौन बनेगी? 

विलेन की तलाश में जुटी टीम
'डॉन 3' के लिए विलेन की कास्टिंग भी मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. बताया जा रहा है कि फिल्म में विलेन के रोल के लिए विक्रांत मैसी और विजय देवरकोंडा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स से संपर्क किया गया था. लेकिन दोनों ही सितारों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. अब देखना यह होगा कि आखिर कौन सा एक्टर शाहरुख खान के सामने विलेन बनकर पर्दे पर नजर आएगा.

---- समाप्त ----
