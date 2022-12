शाहरुख खान ने कैसे बनाए सिक्स पैक एब्स? FIFA World Cup 2022 में बोले एक्टर- किया घर का काम, धोए बर्तन-कपड़े

शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है. फिल्म का फर्स्ट लुक, गाना, दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख का रोमांस हो या उनकी फिटनेस, हर ओर चर्चे ही चर्चे हैं. हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान शाहरुख अपनी फिल्म पठान को प्रमोट करने कतर पहुंचे. जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पठान के लिए अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है. वहीं शाहरुख ने भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने ब्रेक को प्लान किया था.

क्यों शाहरुख ने लिया ब्रेक

शाहरुख खान ने बातचीत में कन्फेस किया कि उन्होंने अपने दिल की बहुत कर ली, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाया. तो अब वो प्लानिंग के साथ चलेंगे. शाहरुख ने कहा- मैंने उन कैमियोज को या तो इस चार साल के ब्रेक से पहले या इस बीच में ही शूट किया था. मैं एक साल का ब्रेक लेना चाह रहा था. मैंने सोचा था कि मैं एक साल रुकता हूं, फिर फिजिकली फिट होकर वापसी करूंगा. एक फिल्म थी मेरी, जीरो. इस फिल्म में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन वो चली नहीं. किसी को वो पसंद नहीं आई. मुझे भी बुरा लगा. लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं अब वो करूंगा जो लोगों को पसंद आता है, मैंने दिल की बहुत कर ली. तो मैं भी अब वो करूंगा, जो लोग मुझे करते देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने एक साल का ब्रेक लिया.

