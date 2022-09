साउथ सुपरस्टार Thalapathy Vijay संग नजर आए Shah Rukh Khan, फैंस बोले- दो किंग्स एक साथ

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी फिल्म 'जवान' (Jawan) के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. फिल्म की शूटिंग जोरों पर है. 'जवान' को साउथ के फेमस डायरेक्टर एटली (Director Atlee) बना रहे हैं. इस बीच एटली ने अपना बर्थडे किंग खान के साथ सेलिब्रेट किया. इस सेलिब्रेशन में एक खास मेहमान ने शिरकत की थी, जिसे शाहरुख के साथ देखकर इंटरनेट पर फैंस खुशी से पागल हो गए हैं.

शाहरुख-विजय दिखे साथ

ये खास मेहमान कोई और नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) हैं. अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन से डायरेक्टर एटली ने एक बेहद स्पेशल फोटो को शेयर किया है. इसमें वह विजय और शाहरुख खान (Thalapathy Vijay and Shah Rukh Khan) के साथ खड़े बड़ी-सी स्माइल देते हुए पोज कर रहे हैं. तीनों स्टार्स को मैचिंग ब्लैक आउटफिट्स पहने देखा जा सकता है. फोटो को शेयर करते हुए एटली ने लिखा, 'मैं अपने जन्मदिन पर और क्या मांग सकता हूं. मेरे पिलर्स के साथ अभी तक का बेस्ट बर्थडे. मेरे प्रिय शाहरुख खान और मेरा भाई थलापति विजय.'

फैंस की खुशी का नहीं ठिकाना

कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि फिल्म 'जवान' में विजय कैमियो करने वाले हैं. ऐसे में अब एटली ने विजय और शाहरुख के साथ फोटोज शेयर कर इन अफवाहों को हवा दे दी है. बॉलीवुड और साउथ के दोनों सुपरस्टार्स को एक फ्रेम में देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं. ऐसे में लाजिमी था कि दोनों की फोटो वायरल हो जाए और वही हुआ भी.

What more can I ask on my bday , the best bday ever wit my pillars. My dear @iamsrk sir & ennoda annae ennoda thalapathy @actorvijay ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/sUdmMrk0hw — atlee (@Atlee_dir) September 22, 2022

विजय और शाहरुख खान का यह फोटो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दोनों सेलेब्स को साथ देख फैंस रोमांचित हो गए हैं. शाहरुख खान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. फैंस दोनों स्टार्स को 'शेर' और 'किंग' बता रहे हैं. कुछ फैंस का कहना यह भी है कि दोनों स्टार्स का कॉम्बो फायर होगा. कुछ का कहना है कि यह साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फोटो है. देखें फैंस का रिएक्शन यहां.

The road between Bollywood and South Industry has been finally constructed.🔥

It should be called the Indian cinema♥️#Jawan #ShahRukhKhan𓀠 #ThalapathyVijay𓃵 pic.twitter.com/lQjfBZhv1u — देवर्षि (@ifenrysX) September 22, 2022

This is hugeeeeeeeee two of the most powerful stars in india coming together for the first time !! 💥💥#ThalapathyVijay #ShahRukhKhan𓀠 pic.twitter.com/U7SUsCBFGP September 22, 2022

Our Jawan Director #AtleeKumar Anna celebrated his birthday with King Of Kollywood #ThalapathyVijay and King Of Bollywood #ShahRukhKhan𓀠 on the sets of #Jawan!



Are you ready to witness Kollywood and Bollywood superstars share screen space? pic.twitter.com/KAgOrnWZiG — SRK Royals FC Mumbai (@SRKRoyalsMumbai) September 22, 2022

कौन है जवान का विलेन?

वैसे फिल्म 'जवान' की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें साउथ के दूसरे सुपरस्टार विजय सेतुपति (Vijay Sethupati) विलेन का रोल निभा रहे हैं. कमल हासन की फिल्म 'विक्रम' (Vikram) में चन्दन का रोल करने वाले विजय सेतुपति का फिल्म में मुकाबला शाहरुख खान से होगा. खबर ये भी है कि विजय ने इस रोल को करने के लिए हां कह दिया है. साथ ही उन्होंने 'विक्रम' की सक्सेस के बाद एटली से 20 करोड़ रुपये की मांग फीस के तौर पर की है.

2023 में किंग खान करेंगे धमाल

शाहरुख और सेतुपति के अलावा फिल्म में साउथ स्टार नयनतारा (Nayanthara) और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) भी नजर आएंगी. 'जवान' के अलावा शाहरुख खान के पास डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म 'डंकी' (Dunki) और यशराज फिल्म्स की 'पठान' (Pathaan) है. हाल ही में किंग खान को अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में देखा गया था. यहां शाहरुख अपनी पॉपुलर फिल्म 'स्वदेस' (Swades) के साइंटिस्ट के किरदार मोहन भार्गव को एक बार फिर जीते नजर आए. मोहन, वानर अस्त्र भी है.