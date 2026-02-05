'किंग' के बाद इस फिल्म में दिखेंगे शाहरुख खान, 12 साल बाद इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और मशहूर कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान की जोड़ी जब भी पर्दे पर आई है, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटे हैं. अब माना जा रहा है कि करीब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद, यह सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार है.

और पढ़ें

शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म 'किंग' को लेकर मचे शोर के बीच अब यह खबर आ रही है कि फराह खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मैं हूं ना' के सीक्वल पर काम कर रही हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मैं हूं ना 2' शाहरुख खान के अगले बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है.

शाहरुख-फराह फिर होंगे साथ

शाहरुख खान और फराह खान का साथ हमेशा से हिंदी सिनेमा के लिए लकी रहा है। साल 2004 में आई 'मैं हूं ना' ने एक्शन, इमोशन और कॉमेडी का एक नया बेंचमार्क सेट किया था. इसके बाद 2007 में 'ओम शांति ओम' और 2014 में 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी. अब एक दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद, फैंस को एक बार फिर उसी पुराने जादू के लौटने का इंतजार है.

Advertisement

कैसा होगा शाहरुख खान का रोल?

'मैं हूं ना 2' को लेकर जो सबसे रोमांचक जानकारी सामने आई है, वह है शाहरुख खान का किरदार. पिंकविला के सोर्स के मुताबिक, 'फराह खान ने इस सीक्वल के लिए एक 'डबल रोल' का कॉन्सेप्ट तैयार किया है. इस आइडिया ने खुद शाहरुख को भी एक्साइटेड कर दिया है. फिल्म में किंग खान दो अलग-अलग रोल में नजर आ सकते हैं. अब इसे स्क्रीनप्ले में ढाला जा रहा है.'

वहीं ये भी पता चला है कि यह फिल्म न केवल नई कहानी लेकर आएगी, बल्कि इसमें 'मैं हूं ना' की मेन स्टोरी को भी बरकरार रखा जाएगा. कहानी भारत के सामने आने वाले एक नए और बड़े खतरे के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें देशभक्ति का तगड़ा डोज होगा. मेकर्स ओरिजिनल कास्ट के साथ वापसी करेगी और कुछ नए किरदार भी इसमें शामिल होंगे.

फिलहाल शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि मई 2026 तक वह 'किंग' का काम पूरा कर लेंगे. इसके बाद ही वह 'मैं हूं ना 2' की पूरी स्क्रिप्ट सुनेंगे और प्रोजेक्ट पर अंतिम मुहर लगाएंगे. अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 के अंत तक इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है.

---- समाप्त ----