Selfiee Motion Poster Out: अक्षय कुमार से टक्कर लेने को तैयार इमरान हाशमी, मोशन पोस्टर में दिखा इंटेंस लुक

अक्षय कुमार के लिए पिछला साल बहुत अच्छा नहीं रहा. थिएटर्स में रिलीज हुईं उनकी चारों फिल्में फ्लॉप हो गईं. 2023 में भी अक्षय के पास अच्छे-खासे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने साल की अपनी पहली रिलीज के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की थी. अब इमरान हाशमी के साथ अक्षय की फिल्म 'सेल्फी' का मोशन पोस्टर आ गया है. पोस्टर के साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी शेयर की है.

'सेल्फी' में अक्षय और इमरान के साथ, डायना पेंटी और नुशरत भरूचा भी हैं. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के साथ अक्षय भी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. 'सेल्फी' मलयालम फिल्म 'ड्राइविंग लाइसेंस' का हिंदी रीमेक है, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन ने काम किया था. अक्षय के साथ 'गुड न्यूज' जैसी बड़ी हिट दे चुके राज मेहता इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.

सुपरस्टार बनाम सुपरफैन

'सेल्फी' का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय ने ट्विटर पर लिखा, 'फैन्स एक स्टार को बनाते हैं. फैन्स ही एक स्टार को तोड़ भी सकते हैं. जानिए क्या होगा जब एक फैन अपने आइडल के खिलाफ जाएगा. फिल्म में सुपरस्टार का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं. मोशन पोस्टर में उनका एक बड़ा सा कटआउट नजर आ रहा है, जिसके सामने उसके फैन्स 'भोपाल लव्स विजय कुमार' के बैनर लिए खड़े हैं. हिंट ये है कि अक्षय के सुपरस्टार किरदार का नाम फिल्म में विजय कुमार है.

मोशन पोस्टर में इमरान हाशमी पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं. अक्षय और इमरान 'सेल्फी' के इस पोस्टर में एक दूसरे को बहुत इंटेंस तरीके से घूर रहे हैं.

Fans make a star. Fans can also break a star!

Find out what happens when a fan turns against his Idol. Watch #Selfiee in cinemas on Feb 24th. pic.twitter.com/gJTEa2ownD