Ex सोहेल खान से होती थी लड़ाइयां, टूटी 24 साल की शादी, सीमा सजदेह बोलीं- खान परिवार ने...

नेटफ्लिक्स के शो 'The Fabulous Lives of Bollywood Wives' में नजर आने वाली सीमा सजदेह का सलमान खान के परिवार से गहरा नाता रहा है. सीमा ने 1998 में सलमान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान से शादी की थी. साल 2022 में दोनों ने अपनी 24 साल लंबी शादी को तोड़ने का फैसला किया और तलाक ले लिया. मगर सोहेल से अलग होने के बाद भी सीमा, खान परिवार का हिस्सा बनी हुई हैं.

और पढ़ें

सोहेल से लड़ाई में साथ देता था परिवार

सोहेल और सीमा के साथ में दो बच्चे हैं- निर्वाण और योहान. उनके अलग होने की वजह समय के साथ बदलती प्राथमिकताएं और आपसी मतभेद थे. अब सीमा सजदेह ने खुलासा किया है कि परिवार, खासकर खान परिवार ने इस बदलाव के दौरान उनका पूरा साथ दिया था. उन्होंने आगे बताया कि यह समर्थन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था.

सीमा सजदेह ने कहा, 'परिवार ने कई मौकों पर मेरा साथ दिया है. यहां तक कि जब सोहेल और मैं लड़ते थे, तब भी वे अक्सर मेरे पक्ष में खड़े होते थे. वे आज भी बच्चों की परवरिश में मदद करते हैं. योहान अब टीनएजर है, और अगर मुझे उससे निपटने में कभी मदद चाहिए, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सोहेल की बहन या भाई के पास जा सकती हूं. वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं. मैं तलाकशुदा हो सकती हूं, लेकिन मेरे बच्चे आधे खान और आधे सजदेह हैं. इसलिए उनके जरिए यह परिवार हमेशा मेरा रहेगा.'

Advertisement

सोहेल से तलाक के बाद हुई मुश्किल

तलाक के बाद सोहेल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए सीमा ने स्वीकार किया कि शुरुआती दौर इमोशनल रूप से बहुत मुश्किल था. उन्होंने कहा, 'ऐसा समय था जब मैं सोहेल से नाराज थी और वह मुझसे नाराज थे. लेकिन आखिरकार, मैंने उनके साथ अपनी जिंदही के 25 साल बिताए हैं. हमारे बच्चे साथ में हैं. वह हमेशा उनके पिता रहेंगे और मैं हमेशा उनकी मां. यह रिश्ता हमें जिंदगी भर के लिए जोड़ता है.'

खान परिवार में अपनी जगह को याद करते हुए सीमा ने गर्मजोशी से कहा, 'जब मैं इस परिवार में शादी करके आई थी, तो सचमुच ऐसा लगा था जैसे मैं हम साथ साथ हैं की शूटिंग पर पहुंच गई हूं. वे हमेशा एक साथ रहते हैं. उन्होंने मुझे कभी अनवेलकम महसूस नहीं होने दिया. हाल ही में मैं सोहेल की मां से मिली, मैं आज भी उन्हें अपनी सास कहती हूं. उन्होंने कहा, 'तुम आती क्यों नहीं? इतने दिन हो गए. प्लीज आती रहो.''

सोहेल से अलग होने के बाद ट्रोल हुई थीं सीमा

सीमा सजदेह ने तलाक के बाद मिलने वाली आलोचना के इमोशनल असर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'बॉलीवुड में टिके रहने के लिए आपको बहुत मोटी चमड़ी वाला होना पड़ता है. मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर कहा. लोग ट्रोल करते थे कि मैंने सारा पैसा लेकर छोड़ दिया. यह बहुत तकलीफदेह था.'

Advertisement

सोहेल खान और सीमा सजदेह ने 1998 में शादी की थी. तब सीमा सिर्फ 22 साल की थीं. यह शादी उस समय इंडस्ट्री के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि दोनों ने सीमा की विक्रम आहूजा से सगाई के महज दस दिन बाद भागकर ब्याह रचा लिया था.

---- समाप्त ----