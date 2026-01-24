scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ex सोहेल खान से होती थी लड़ाइयां, टूटी 24 साल की शादी, सीमा सजदेह बोलीं- खान परिवार ने...

सीमा सजदेह ने 1998 में सलमान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान से शादी की थी. साल 2022 में दोनों का तलाक हुआ. सीमा ने बताया कि तलाक से पहले उनकी और सोहेल की लड़ाइयां होती थीं. इसमें खान परिवार का क्या रिएक्शन था और उनके साथ अभी सोहेल के परिवार का रिश्ता कैसा है, सब सीमा ने बताया.

Advertisement
X
तलाक से पहले सोहेल खान और सीमा सजदेह की होती थीं लड़ाइयां (Photo: Screengrab)
तलाक से पहले सोहेल खान और सीमा सजदेह की होती थीं लड़ाइयां (Photo: Screengrab)

नेटफ्लिक्स के शो 'The Fabulous Lives of Bollywood Wives' में नजर आने वाली सीमा सजदेह का सलमान खान के परिवार से गहरा नाता रहा है. सीमा ने 1998 में सलमान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान से शादी की थी. साल 2022 में दोनों ने अपनी 24 साल लंबी शादी को तोड़ने का फैसला किया और तलाक ले लिया. मगर सोहेल से अलग होने के बाद भी सीमा, खान परिवार का हिस्सा बनी हुई हैं.

सोहेल से लड़ाई में साथ देता था परिवार

सोहेल और सीमा के साथ में दो बच्चे हैं- निर्वाण और योहान. उनके अलग होने की वजह समय के साथ बदलती प्राथमिकताएं और आपसी मतभेद थे. अब सीमा सजदेह ने खुलासा किया है कि परिवार, खासकर खान परिवार ने इस बदलाव के दौरान उनका पूरा साथ दिया था. उन्होंने आगे बताया कि यह समर्थन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था.

सम्बंधित ख़बरें

Seema Sajdeh talks about her separation from Sohail Khan
24 साल की शादी टूटी, सोहेल संग तलाक के बाद दर्द में थीं सीमा, बोलीं- खिट-पिट...
Rajesh Khanna, Rajesh Khanna bigg boss, Rajesh Khanna news
राजेश खन्ना का आलीशान बंगला खरीदना चाहते थे सोहेल, सुनकर भड़के थे एक्टर
Sohail Khan Bobby Deol spotted reaching salman khan bday party
सलमान खान का 60वां जन्मदिन मनाने पहुंचे भाई सोहेल, शिल्पा शेट्टी-बॉबी देओल भी आए नजर, Photos
Mahendra Singh Dhoni Arbaaz Khan reaches panvel farmhouse for Salman khan birthday celebration
सलमान खान ने मनाया 60वां जन्मदिन, Ex संगीता से लेकर महेंद्र सिंह धोनी हुए पार्टी में शामिल, Photos
Sohail Khan apology
बिना हेलमेट रात में दौड़ाई करोड़ों की बाइक, अब सोहेल खान ने मांगी माफी

सीमा सजदेह ने कहा, 'परिवार ने कई मौकों पर मेरा साथ दिया है. यहां तक कि जब सोहेल और मैं लड़ते थे, तब भी वे अक्सर मेरे पक्ष में खड़े होते थे. वे आज भी बच्चों की परवरिश में मदद करते हैं. योहान अब टीनएजर है, और अगर मुझे उससे निपटने में कभी मदद चाहिए, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सोहेल की बहन या भाई के पास जा सकती हूं. वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं. मैं तलाकशुदा हो सकती हूं, लेकिन मेरे बच्चे आधे खान और आधे सजदेह हैं. इसलिए उनके जरिए यह परिवार हमेशा मेरा रहेगा.'

Advertisement

सोहेल से तलाक के बाद हुई मुश्किल

तलाक के बाद सोहेल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए सीमा ने स्वीकार किया कि शुरुआती दौर इमोशनल रूप से बहुत मुश्किल था. उन्होंने कहा, 'ऐसा समय था जब मैं सोहेल से नाराज थी और वह मुझसे नाराज थे. लेकिन आखिरकार, मैंने उनके साथ अपनी जिंदही के 25 साल बिताए हैं. हमारे बच्चे साथ में हैं. वह हमेशा उनके पिता रहेंगे और मैं हमेशा उनकी मां. यह रिश्ता हमें जिंदगी भर के लिए जोड़ता है.'

खान परिवार में अपनी जगह को याद करते हुए सीमा ने गर्मजोशी से कहा, 'जब मैं इस परिवार में शादी करके आई थी, तो सचमुच ऐसा लगा था जैसे मैं हम साथ साथ हैं की शूटिंग पर पहुंच गई हूं. वे हमेशा एक साथ रहते हैं. उन्होंने मुझे कभी अनवेलकम महसूस नहीं होने दिया. हाल ही में मैं सोहेल की मां से मिली, मैं आज भी उन्हें अपनी सास कहती हूं. उन्होंने कहा, 'तुम आती क्यों नहीं? इतने दिन हो गए. प्लीज आती रहो.''

सोहेल से अलग होने के बाद ट्रोल हुई थीं सीमा

सीमा सजदेह ने तलाक के बाद मिलने वाली आलोचना के इमोशनल असर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'बॉलीवुड में टिके रहने के लिए आपको बहुत मोटी चमड़ी वाला होना पड़ता है. मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर कहा. लोग ट्रोल करते थे कि मैंने सारा पैसा लेकर छोड़ दिया. यह बहुत तकलीफदेह था.'

Advertisement

सोहेल खान और सीमा सजदेह ने 1998 में शादी की थी. तब सीमा सिर्फ 22 साल की थीं. यह शादी उस समय इंडस्ट्री के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि दोनों ने सीमा की विक्रम आहूजा से सगाई के महज दस दिन बाद भागकर ब्याह रचा लिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement