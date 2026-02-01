scorecardresearch
 
क्या है 'सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप', जिसकी हो रही इंटरनेट पर चर्चा?

फिल्म 'सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप' से एक सीन (Photo: Screengrab)

चलचित्र ओरिजिनल्स के बैनर तले बनी इंडी फिल्म 'सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस पिक्चर को वैभव मुंजल ने बनाया है. उन्होंने पिक्चर के हीरो वैष्णव व्यास के साथ मिलकर इसे लिखा भी है. वैष्णव संग एक्ट्रेस श्रेया शांडिल्य ने इसमें लीड रोल निभाए हैं. फिल्म आजकल के मॉडर्न रिश्ते पर बात करती है.

इंटरनेट पर है चर्चा

फिल्म की कहानी उदित (वैष्णव व्यास) और तनिशा (श्रेया शांडिल्य) के इर्द-गिर्द घूमती है. उदित एक पॉप कल्चर गीक, ट्रिविया नर्ड है, जो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है. जिंदगी में उसे एक रिश्ते की भी तलाश है. तनिशा, जिंदगी के बहाव के साथ बहने वाली, कमिटमेंट से डरने वाली, रोमांस पसंद करने वाली, सिचुएशनशिप प्रेमी लड़की है. दोनों की मुलाकात एक डेट के दौरान होती है. यहां शुरू हुई बातचीत से भरी डेट उदित के सिगरेट के धुएं भरे कमरे में खत्म होती है.

उदित का कहना है कि वो सेक्स से कुछ ज्यादा चाहता है. मगर तनिशा को समझ नहीं आ रही है कि उसे इस रिश्ते को नाम देने में इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों है. 90 मिनट की इस फिल्म में आपको देखने को मिलता है कि असल में उदित और तनिशा एक दूसरे के सोलमेट हैं. लेकिन मॉडर्न लव की उलझनें उन्हें रोक रही हैं. दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए जितना गहरा है, उनकी लड़ाई उतनी ही जोरदार होती है. फिल्म में प्रतीक कुहाद के स्टाइल का म्यूजिक है, जो आपको उसके साथ बांधे रखता है.

वैभव मुंजल की इस पिक्चर को देखने हुए आपको इम्तियाज अली का पुराना सिनेमा याद आता है, जो हम एक दशक पहले देखा करते थे. आज के रीमेक और री-रिलीज के जमाने में ये पिक्चर देखना किसी ठंडी हवा के झोंके का आपके चेहरे को छूने जैसा लगता है. यूट्यूब पर ये फिल्म उपलब्ध है. अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे चेक कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
