'धुरंधर' ने बदला 20 साल की सारा अर्जुन का करियर, फिल्में चुनने में हो रही परेशानी? बोलीं- जिम्मेदार...

आदित्य धर की 'धुरंधर' बॉलीवुड में एक लैंडमार्क फिल्म बन गई है. इसने बॉक्स ऑफिस के पूरे गणित को हिलाकर रख दिया है. जो भी फिल्म को लेकर भविष्यवाणी कर रहा है, वो गलत साबित हो रहा है. 'धुरंधर' में जिस भी एक्टर ने काम किया, उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई है.

'धुरंधर' के बाद क्या असर डालेंगी सारा?

'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कास्ट किया गया था, जिसपर काफी बवाल हुआ. लोगों ने इस कास्टिंग पर सवाल खड़े किए थे. मगर जब फिल्म रिलीज हुई, तब कई लोगों को सारा की कास्टिंग का जवाब मिल गया था. फिल्म में उनके काम की भी जमकर तारीफ हुई. अब सारा अर्जुन के लिए 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग तेलुगू फिल्म 'यूफोरिया' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची, जहां उनसे 'धुरंधर' को लेकर सवाल किए गए. सारा से पूछा गया कि वो अब 'धुरंधर' के बाद, लोगों पर कैसा असर डालना चाहेंगी? तो इसपर वो बोलीं, 'मैं बहुत सिंपल तरीके से इस सवाल का जवाब दूंगी.'

'अभी ये देखना कि किस तरह का असर डालना है, वो बात नहीं है. अभी तो मैं इतने शुरुआती दौर में हूं कि बस कोई असर तो डाल दूं, बस यही चाहिए. कैसा असर पड़ेगा, वो मेरे हाथ में अभी नहीं है. बस इतना चाहती हूं कि लोग मेरे काम की वजह से मुझे जानें. बस यही. और मैं बस सिर झुकाकर लगातार काम करती रहूंगी, जब तक मुझे लगे कि हां, कुछ तो असर डाल दिया. बस इतना ही चाहिए. यही बात है.'

सारा अर्जुन झेल रहीं कौनसे चैलेंज?

सारा ने आगे ये भी बताया कि वो 'धुरंधर' की वजह से ही सोशल मीडिया पर आई हैं. उससे पहले वो इस स्पेस से काफी दूर रहीं. वो वहां लोगों का प्यार पाकर काफी खुश हैं. एक्ट्रेस से ये भी पूछा गया कि क्या वो 'धुरंधर' के बाद कोई चैलेंज फेस कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, 'मैं हर एक प्रोजेक्ट के बाद बदलाव नहीं देखती.'

मैं तो हर रोज चेंज देखती हूं, समझ रहे हैं ना? मुझे लगता है हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा बदलते रहते हैं. और जो बदलाव मुझे महसूस होता है, वो ये समझ आया है कि ये काम, एक प्रोफेशन के तौर पर करना बहुत बड़ा सौभाग्य है. अब इन फिल्मों के जरिए मुझे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो गया है. बस यही हुआ है. बेहतर काम देने की जिम्मेदारी. और कुछ नहीं.'

बात करें सारा अर्जुन की तो वो 'धुरंधर 2' में भी नजर आने वाली हैं. उनका रोल दूसरे पार्ट में बेहद अहम बताया जा रहा है. फिल्म में सारा राकेश बेदी के किरदार जमील जमाली की बेटी येलेना बनी हैं, जिनकी शादी रणवीर सिंह के किरदार हमजा से होती है.

