scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिपब्लिक डे परेड में दिखेगी इंडियन सिनेमा की झांकी, संजय लीला भंसाली संभालेंगे कमान

इस साल रिपब्लिक डे पर इंडियन सिनेमा नया इतिहास रचने के लिए तैयार है. पहली बार फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली इंडियन सिनेमा को री-प्रेजेंट करने वाले हैं. जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है.

Advertisement
X
फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली (Photo: X/@bhansali_produc)
फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली (Photo: X/@bhansali_produc)

इंडियन सिनेमा के लिए यह साल बेहद ऐतिहासिक होने वाला है. देश के गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कर्तव्य पथ पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की भव्यता देखने को मिलेगी. इस ऐतिहासिक मौके पर हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सिनेमा जगत का प्रतिनिधित्व करेंगे. तो वहीं ऑस्कर विजेता म्यूजिशियन एमएम कीरावनी वंदे मातरम की नई धुन पेश करेंगे. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली एक खास झांकी पेश करेंगे, जो भारतीय सिनेमा के सफर और उसकी विरासत को लोगों के सामने पेश करेगी. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई यह खास झांकी भारतीय फिल्मों के सफर और उनकी कलात्मकता का जश्न मनाएगी. 

संजय लीला भंसाल करेंगे री-प्रेजेंट
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाले संजय लीला भंसाली से बेहतर इस पल के लिए कोई और विकल्प नहीं हो सकता था. यह पहली बार है जब कोई फिल्म डायरेक्टर परेड में सीधे तौर पर सिनेमा की विरासत को पेश करने जा रहा है. हालांकि अभी इस खबर पर फिल्ममेकर का कोई रिएक्शन नहीं आया है.

सम्बंधित ख़बरें

हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)
दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
stray dogs, delhi mcd
डॉग शेल्टर पर 10 करोड़ खर्च करेगी MCD, अगले बजट में आवंटन की तैयारी
किराड़ी में जलभराव से नारकीय जीवन (Photo: ITG)
घरों में घुसा नाले का पानी, सड़ गया सामान... दिल्ली के किराड़ी में नरक से बदतर जिंदगी!
IIT खड़गपुर ने 2025-26 के प्लेसमेंट सत्र ने शानदार उपलब्धि हासिल की है. (Photo: IIT Kharagpur)
किसी को ढाई करोड़, किसी को 2 करोड़... IIT खड़गपुर में स्टूडेंट्स को मिले इतने जॉब ऑफर!
Delhi Rain Alert
अब दिल्ली में बरसेंगे बादल! पंजाब-राजस्थान समेत इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

26 जनवरी को दिखेगा कीरावनी का संगीत
वहीं इससे पहले ये खबर आ चुकी है कि ऑस्कर विजेता म्यूजिशियन एमएम कीरावनी ने 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर विशेष धुन तैयार की है. यह शानदार प्रस्तुति पूरे भारत से 2,500 कलाकारों द्वारा कर्तव्य पथ पर दी जाएगी.

Advertisement

7 नेशनल अवॉर्ड्स जीते
संजय लीला भंसाली को उनकी भव्य फिल्मों और बारीक कलाकारी के लिए जाना जाता है. वे सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर, स्क्रीनराइटर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं. साल 1996 में 'खामोशी: द म्यूजिकल' से करियर की शुरुआत करने वाले भंसाली को 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी फिल्मों से असली पहचान मिली. उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अब तक सात नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स और 2015 में पद्म श्री से नवाजा जा चुका है.

अपनी फिल्म 'गुजारिश' से म्यूजिक कंपोजर के तौर पर शुरुआत करने वाले भंसाली ने साल 2024 में अपना खुद का म्यूजिक लेबल 'भंसाली म्यूजिक' लॉन्च किया. बड़े पर्दे पर 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद उन्होंने हाल ही में 'हीरामंडी' वेब सीरीज के जरिए ओटीटी की दुनिया में भी अपनी धाक जमाई है.

लव एंड वॉर को लेकर चर्चा में
भंसाली इन दिनों अपनी नई फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को लेकर चर्चा में हैं, जिसे वे को-प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस लव ड्रामा में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर नजर आएंगे और यह 20 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसके अलावा, उनकी सबसे मचअवेटेड फिल्मों में 'लव एंड वॉर' शामिल है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे सितारे काम कर रहे हैं. हालांकि इसकी रिलीज डेट को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    Advertisement