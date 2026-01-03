scorecardresearch
 
'लव एंड वॉर' के टलने से बिगड़े रणबीर-संजय लीला भंसाली के रिश्ते? सामने आई सच्चाई

'लव एंड वॉर' फिल्म के पोस्टपोन होने के बाद खबर थी कि संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर के रिश्तों में खटास आ गई है. ऐसे में अब ये बात कितनी सच और झूठ है, इसपर से पर्दा उठा है.

रणबीर-भंसाली की 'लव एंड वॉर' (Photo: Social Media)
संजय लीला भंसाली की मच-अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई है. इसकी शूटिंग मई, 2026 तक खिंच चुकी है जिससे इसकी रिलीज डेट भी आगे के लिए टल गई है. कहा जा रहा था कि 'लव एंड वॉर' के टलने से रणबीर कपूर और भंसाली के बीच थोड़ी दूरियां आ गई हैं. लेकिन अब इसकी असलियत सामने आ गई है. 

रणबीर-भंसाली के बीच है कोई झगड़ा?

कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि फिल्म 'लव एंड वॉर' जिसे पहले जून 2026 में रिलीज किया जाना था, वो अब अगस्त या सितंबर में रिलीज होगी. इस बात से 'रामायणम्' फिल्म के मेकर्स परेशान हुए थे. क्योंकि दोनों ही फिल्मों में रणबीर कपूर मेन लीड के तौर पर मौजूद हैं. 'रामायणम्' के मेकर्स चाहते थे कि दोनों ही फिल्मों में कम से कम छह महीने का गैप हो. लेकिन अब 'लव एंड वॉर' के अगस्त में रिलीज होने से ऐसा मुश्किल है. 

इसी कारण से ये भी कहा गया कि रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली के बीच दिक्कतें शुरू हो गई हैं. लेकिन अब मालूम हुआ है कि दोनों के बीच कोई झगड़ा या मन-मुटाव पैदा नहीं हुआ है. 'लव एंड वॉर' से जुड़ी जानकारी के बारे में कहा गया है, 'फिल्म की यूनिट अभी साल के आखिरी ब्रेक पर है. ये ब्रेक कई महीने पहले ही फाइनल कर लिया गया था. भंसाली फिल्में बहुत बड़े पैमाने पर बनती हैं, इसलिए जरा-सी भी रुकावट दिखती है तो लोग तुरंत कहते हैं कि फिल्म डिले हो गई.'

Advertisement

'बाकी की शूटिंग अब बचे हुए छोटे-मोटे कामों के लिए है जैसे पैचवर्क , विजुअल इफेक्ट्स क्योंकि ये पीरियड फिल्म है, कुछ चुनिंदा सीन, और गाने वाले हिस्से. सारे कलाकार इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से जुड़े हुए हैं. किसी के बीच कोई झगड़ा-फटकार नहीं हुआ है. ये बहुत लंबी और मेहनत वाली शूटिंग होती है. रणबीर, आलिया और विक्की सब पूरी तरह से फिल्म के साथ हैं और पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं.'

बता दें कि 'लव एंड वॉर' फिल्म इससे पहले दो बार पोस्टपोन हो चुकी है. पहले इस फिल्म को दिसंबर, 2025 में लाने की बात थी, लेकिन फिर इसे मार्च, 2026 में लाने की अनाउंसमेंट हुई. मगर फिर शूटिंग लंबी चलने के कारण, ये जून 2026 में आने के लिए शेड्यूल हुई. अब इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, ये वक्त आने पर मालूम होगा. 

