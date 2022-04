Lock Upp के 'कैदियों' पर भड़के Sangram Singh, बोले- शेरनी का शिकार नहीं कर सकते

कंगना रनौत के शो लॉकअप (Lock upp) में आए दिन किसी न किसी कैदी के बीच की जंग चर्चा का विषय बनी रहती है. पायल रोहतगी और उनके साथी कैदी के बीच आपसी तालमेल कितने बिगड़े हुए हैं ये तो सब जानते हैं. पायल का हमेशा यूं बिंदास बोलना उनके साथी खिलाड़ियों को कत्तई गवारा नहीं होता. इसलिए तो इस लॉकअप में पायल और बाकी कैदियों के बीच खट–पट होती रहती हैं.

'कैदियों' पर भड़के संग्राम

यही देखकर संग्राम सिंह (Sangram Singh) ने सारे कैदियों पर हमला बोल दिया है. मुनव्वर, अंजलि, पूनम, मंदाना, विनीत, निशा सारे खिलाड़ियों पर संग्राम सिंह का गुस्सा फूट पड़ा है. कॉमनवेल्थ हैवी वेट रेशलर संग्राम सिंह को लगता है जिस तरह से घर में सब एक होकर पायल के पीछे पड़े हैं. ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं. इसलिए एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लेकर संग्राम सिंह ने शो के कंटेस्टेंट्स पर निशाना साधा है.

100 open dogs can't kill a lioness.

I saw an episode where everyone is getting footage only name of Payal ji. They don't have any other work. So guys support a genuine person. God bless all#lockupp#PayalRohtagi