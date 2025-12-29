सलमान खान की 'मुस्कान' पर बवाल! राजनीतिक एक्सपर्ट बोले- ये लापरवाही नहीं मौत की...

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का टीजर हाल ही में उनके 60वें बर्थडे पर जारी किया गया. टीजर फैंस को खूब पसंद आया लेकिन सलमान को एक इंटेंस वॉर सीन में मुस्कुराते हुए पोज देने के चक्कर में ट्रोल भी कर दिया गया. सलमान की एक्टिंग स्किल्स तक पर सवाल उठाए गए. लेकिन अब बिग बॉस फेम पॉलिटिक्स एक्सपर्ट तहसीन पूनावाला ने एक्टर के उस लुक को जस्टिफाई किया है. उनका कहना है कि ये सीन बहुत गहरा है.

सलमान हुए ट्रोलिंग का शिकार

तहसीन पूनावाला ने सलमान खान का समर्थन किया है. सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर में उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे. टीजर में दिखी इस मुस्कान को लेकर लोगों के मजाक उड़ाने पर तहसीन ने कहा कि इसे गलत तरीके से समझा जा रहा है. उनके मुताबिक ये मुस्कान न तो लापरवाही दिखाती है और न ही बेवजह है, बल्कि ये एक गहरे मानसिक और भावनात्मक हालात को दर्शाती है.

तहसीन ने समझाया कि ये मुस्कान शांत दिमाग, आत्मसंयम और अंदर छिपे साहस की पहचान है. ये एक ऐसे सैनिक का भाव है जो जानता है कि वो किस हालात में जा रहा है और दुश्मन सामने होने के बावजूद घबराता नहीं है. उन्होंने टीजर के डायलॉग्स की भी तारीफ की और कहा कि वही डायलॉग्स इस सोच को और मजबूत बनाते हैं. तहसीन ने साफ कहा कि इस मुस्कान को कमजोरी समझना बिल्कुल गलत है.

पोस्ट कर समझाया सीन का मतलब

उन्होंने X पर लिखा- बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान की हल्की मुस्कान का मजाक उड़ाने वाले बात को समझ नहीं रहे हैं. ये मुस्कान लापरवाही की नहीं बल्कि आत्मसंयम यानी मौत के एक्सेप्टेंस की है. ये शांत आक्रामकता है. ये उस सैनिक की नजर है जो जानता है कि वो किस हालात में कदम रख रहा है और दुश्मन सामने होने पर भी डरता नहीं है.

उन्होंने आगे लिखा- जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में उतरता है तो दो ही नतीजे होते हैं- या तो वो जीतकर देश की रक्षा करता है, या फिर देश के लिए बलिदान देता है. एक सैनिक के लिए दोनों ही जीत हैं. टीजर के डायलॉग्स भी यही सोच दिखाते हैं-जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना… आज नहीं तो फिर कभी.’ ‘मौत से क्या डरना, उससे तो आना ही है.’ वो मुस्कान कमजोरी नहीं है, वो स्वीकार है. वो हिम्मत है. अगर फिल्म इसी भाव को बनाए रखती है तो इसमें जबरदस्त संभावनाएं हैं.

Those trolling Salman for that slight smile in the #BattleOfGalwan teaser are missing the point. That isn’t casual - it’s composure. It’s calm aggression. It’s the look of a soldier who understands what he’s walking into and refused to panic when the enemy is right in front of… pic.twitter.com/wT5fo0u7J8 — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) December 28, 2025

कब होगी रिलीज?

हालांकि पहले खबरें थीं कि बैटल ऑफ गलवान ईद 2026 पर रिलीज होगी, लेकिन अब ये फिल्म ईद के करीब एक महीने बाद 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई असली लड़ाई पर बेस्ड है. फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है.

